陸增8城赴港澳自由行 李家超：將發每人200港元優惠券

面對月初大陸「五一」黃金周，赴港陸客人數不如預期，大陸國家出入境管理局11日宣布，增加山西太原等八城市民眾可赴港澳「個人遊」。對此，香港特首李家超14日受訪時，再次表達對「中央」的感謝，並指港府聯合業界已準備一系列安排，讓陸客賓至如歸，包括將向這八個城市的旅客發放200港元（約合新台幣830元）優惠券。

李家超是在14日出席行政會議前接受媒體採訪時做出上述表示。他說，此次新增八個赴港「自由行」城市具有多重意義：

第一，「自由行」是來港旅客重要來源之一，新增城市將為香港經濟增添龐大動力；

第二， 目前赴港「自由行」已涵蓋大陸全部的省會、直轄市或首府城市，相信會進一步刺激大陸同胞來港旅遊的興趣；

第三，將增加赴港過夜旅客數量，大幅增加人均消費和旅遊相關行業收益；

第四，這些城市的旅客消費喜好和模式各不相同，勢必會促進香港旅遊業服務提質，引進新想法、發掘新資源、開發新產品。

李家超表示，港府會推出琳瑯滿目的活動，不斷創造機會，例如，香港旅發局會向這八個城市的旅客發放200港元優惠券，讓其到本地指定餐廳店鋪消費，和邀請這些城市的媒體、業界人士來港，用盛事和美食接待旅客。

為促進香港旅遊市場，李家超說，香港已推出不同的深度遊、特色遊和城市遊，也採取不同措施對外推介，希望業界繼續主動創新，讓旅客有良好體驗，強調「香港必然還是我們引以為傲的好客之都。」

大陸國家出入境管理局日前宣布，批准增加山西太原、內蒙古呼和浩特市、黑龍江哈爾濱、西藏拉薩、甘肅蘭州、青海西寧、寧夏銀川 、新疆烏魯木齊等八座省會城市為大陸赴港澳「個人遊」城市，並自2024年5月27日起，為符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

這是大陸赴港澳「個人遊」城市在三個月內第二度新增，目前已有共59個城市。

當時，李家超立即在社交平台發文說，這對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進大陸與香港居民民心相通，意義重大。

本月初大陸「五一」連假期間，赴港陸客人數76.6萬人，低於港府預估的80萬人，且以5月1日當天為例，陸客訪港數量18.1萬人次，較2019年同期大減了37%。

因此，上海《上觀新聞》報導稱，「不爭的事實是，香港旅遊業復甦步伐不如預期。作為曾經內地民眾境外遊熱點城市，香港的吸引力在下降」，直言「情懷不能一直當飯吃」。