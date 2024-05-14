美將對大陸半導體課徵戰略性關稅 業者：供應鏈不可逆

美國傳出打算對大陸半導體在內等產品課徵戰略性關稅，半導體供應鏈的「去中化」速度恐將加速。SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸14日表示，這是供應鏈不可逆的一個狀況，「只要在合規的範圍內，大家還是希望能在全球範圍內保持良好互動溝通。」

但他也指出，台灣業者與其把市占讓給競爭國家跟對手，不如正面擁抱，在各國需要在半導體發展的過程中，把台灣的DNA嵌在全世界產業鏈裡。

曹世綸提到，不光是台灣的公司，全世界的科技跟貿易行業都面臨到這樣子的一個挑戰，台灣的公司要透過不同的方式，或者是在產業鏈上，去做各種市場的組織分工，這是供應鏈重組是不可逆的一個狀況。

他認為，在區域化方面，台灣半導體業者在地化跟韌性化的過程中，與其把市占讓給競爭對手，不如多增加一些在地投資成本。「在各個國家區域當中，他們需要在半導體發展的過程中，都有台灣公司跟台灣的產業去做協助，把台灣的DNA嵌在全世界。」

國科會14日舉辦「半導體創新暨產業新創高峰論壇」，論壇中並發布IC Taiwan Grand Challenge試行辦法。曹世綸認為，台灣半導體在整個國際化大航海的日不落國的概念之下，台灣也可以去善用各地在地的資源包括人才。

曹世綸指出，政府政策跟補貼是起頭，業者因應客戶的需求，最重要是在地化韌性化的供應鏈過程中，像點一樣加速在海外業務上這些地方設廠，在地化韌性化的供應鏈的過程中去滿足客戶。

他提到，在談「日不落國」概念時，其實也是有很多國家，在全球善用各個國家當地資源，「台灣的半導體公司，需要去打國際杯，這個過程中，如果我們能夠透過國際化的布局，善用各國的資源或者是組織。」