「一艙難求」！陸各大港口均爆海運貨櫃嚴重短缺

海運運費暴漲、「一艙難求」再現。上海第一財經指出，中國大陸缺櫃已從一開始的寧波港蔓延到上海港，如今各大港口都出現了貨櫃供應緊缺現象，導致運價再現瘋漲、外貿貨物積壓嚴重。

「5月底的艙位基本都沒了，現在只有需求沒有供應。」長三角一家較大規模的貨代企業負責人告訴第一財經，目前大量的貨櫃在「外面遊走」，港口缺箱嚴重，「一艙難求」再現。

報導稱，貨櫃短缺下，海運漲價就顯得順理成章。第一財經引述數據機構Freightos的數據顯示，自4月底以來，從亞洲出發的貨櫃運價上漲約1,000美元/FEU（40呎貨櫃），運往美國西海岸和北歐航線的價格已漲至約4,000美元/FEU，到地中海航線的運價也上漲到約5,000美元/FEU，到美國東海岸航線的運價則上升到5,400美元/FEU。

浙江一家貨運代理公司的負責人告訴第一財經，受到運價再現瘋狂的影響，近期的業務量迫於漲價壓力下降了不少。

缺櫃與海運價格大漲也導致部分業者近期生產完成的貨物不得不延遲發貨。一名業者就說，目前有大概四個貨櫃的貨推遲發貨，最晚的比原定時間推遲了將近一個月。「發貨慢了，必然對應返單（上次訂貨的重新定購）慢，也很可能會影響後續訂單的規模。」

報導指出，海運供應緊張主因是紅海局勢引發的繞航影響。自今年初以來，紅海局勢持續緊張，讓幾乎所有的集運船舶不得不放棄蘇伊士運河航線，改為繞航非洲好望角。這對應著更長的航行時間，較此前延長兩周左右，讓大量船隻和集裝箱漂在了海上。

國際運輸公司德迅集團表示，海運公司的運力調配管控也加劇供應緊缺。考慮到美國等地關稅調漲的可能性，不少採購商啟動前置庫存，其中以汽車和部分零售產品為主。

此外，大陸外貿回溫也增加了海運的需求。根據大陸海關總署的統計數據，按人民幣計，今年前四個月，大陸貨物貿易進出口總額較去年同期成長5.7%。