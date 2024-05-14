中國調漲高鐵票價 凸顯地方債台高築已沒錢補貼

中國罕見大幅調漲4條主要高鐵路線票價，這是近20年前闢建高鐵系統以來，中國因應成本攀升和沉重債務而採取的最廣泛舉措，凸顯巨額債務使得地方政府手頭已沒有足夠資金可壓低價格。

綜合美國紐約時報中文網與美國之音（VOA）13日報導，這次中國高鐵漲價涵蓋杭州至上海、長沙、寧波，以及武漢至廣州的高峰線路，列車所經的許多城市，位於富裕的長江及支流附近。

漲價後從武漢到廣州的高鐵二等座要價人民幣553元（下同，約新台幣2479元），頭等座885元，相當於美國火車的經濟艙，商務艙的平躺座位票價增至1935元。

調高列車票價是中國推動公共服務價格上漲的措施之一，因今年稍早中國若干城市已調漲水費和天然氣費。

雖然漲價可遏制大型國企的虧損，甚至消費者支付更多費用，有助於抵消因中國經濟成長放緩而浮現的物價下挫，不過漲價也凸顯巨額地方債務使得當局手頭已沒錢可壓低價格，因中國公共服務向來倚靠地方政府補貼。

闢建高鐵是彰顯中國具備興辦基礎設施能力的象徵，而且往往還沒見著消費需求之前即已開始動工，甚至不惜借錢大撒幣，單單中國國家鐵路集團的借款即高達人民幣6兆1300億元（約新台幣27兆）。

然而為建設高鐵網路以致負債的不僅國鐵集團，中國許多高鐵線路皆由省級和市級政府合資企業所有，他們雖曾挹注建設費用，但補貼交通的財力越來越弱。

儘管如此，中國仍於數以百計的小城市和城鎮闢建大型車站，即使每天只有一班列車。中國國鐵去年又投資7654億元擴建，以連接偏遠地區，但營利僅33億元，幾乎沒有錢償還債務。

中國高鐵「漲聲響起」，抖音和微博等社交平台浮現揶揄狠酸吐苦水的抨擊：「集團虧錢為何找我們（薪資）3000一個月的人？」、「財富與我無關，苦難與我平攤」、「強烈建議設置下等座。」

從四川成都移居台灣的作家上官亂指出，中國當前遭遇通縮，但水、電、氣又齊漲，如同霸王條款，加上工資下調，民生必需花費越漲越多，高鐵漲價無疑是雪上加霜。

中華經濟研究院助研究員王國臣則說，中國高鐵建設後的人事支出、水電成本，以及車廂折舊維修都是龐大的天文數字。

雖然新浪財經報導，中國國鐵2023年淨利潤由負轉正，達人民幣33億400萬史上最佳，但王國臣指出，去年傲人業績僅代表扣除營運成本之後有盈利，並未包括興建投資造成的債務，事實上，中國國鐵恐已瀕於破產。