福建送電到廣東 首次增至200萬千瓦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

閩粵聯網工程11日首次以滿通道200萬千瓦送電廣東，將持續10天，累計送電量將有2.8億千瓦時，可供4.6萬人使用一年。

中新社報導，中國南方電網廣東電網有限責任公司表示，閩粵聯網工程對於推進國家電網、南方電網兩大電網體系互聯互通，實現能源資源大範圍優化配置具有重要意義，工程投產以來累計輸送電量超53.4億千瓦時，其中福建送廣東33.3億千瓦時，廣東送福建20.1億千瓦時，進一步提高了廣東、福建電網資源優化配置能力和經濟運行水平。

受氣候環境影響，通常福建入夏較廣東略晚，兩省電力負荷特性具有互補性。為此，廣東、福建兩省相關部門簽訂了電力電量互送協議，建立常態互濟、應急互濟等長效機制，利用閩粵聯網工程輸送能力，擴大了省間電力互濟互惠成果。

據統計，廣東、福建兩省至今已累計完成25次電力互送交易。此次廣東、福建兩省能源局組織電網公司提前優化閩粵聯網工程送電安排，將福建送廣東電力首次提升至滿通道200萬千瓦，有效緩解廣東供應壓力。

廣東 福建

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