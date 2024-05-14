粵外貿成長 集裝箱、船舶出口大增

中國海關總署廣東分署10日消息，今年以來，廣東外貿繼續呈現良好發展態勢。該分署10日發布的統計數據顯示，今年前4個月，廣東外貿進出口2.8萬億元（人民幣，下同），同比（下同）增長12.3%。其中，出口1.8萬億元，增長8.8%；進口9996.7億元，增長19.1%。4月份，廣東外貿進出口7648.1億元，增長13%。

中新社報導，數據顯示，前4個月，廣東對主要貿易夥伴均實現正增長。其中，東盟、香港、美國、歐盟和台灣為廣東前五大貿易夥伴，分別增長7.2%、17.5%、9.6%、4.1%和16.3%。對共建一帶一路國家進出口1.05萬億元，增長8.0%，占37.3%。

前4個月，廣東一般貿易進出口1.66萬億元，增長14.6%，占廣東進出口總值的59%。民營企業進出口1.77萬億元，增長18.1%，占廣東進出口總值的63.2%。同期，外商投資企業進出口8794.4億元，占廣東進出口總值的31.4%。

廣東機電產品出口勢頭良好。前4個月，廣東機電產品出口1.17萬億元，增長6.8%，占廣東出口總值的65%。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、音視頻設備及其零件等主要出口商品較快增長；集裝箱、船舶出口大幅增長，分別增長1.2倍和1倍。

進口方面，廣東對部分機電產品、大宗商品進口需求旺盛。前4個月，廣東進口機電產品6289.4億元，增長23.9%，占廣東進口總值的62.9%。同期，能源、金屬礦砂和糧食等大宗商品進口量增加27.3%。

海關總署廣東分署表示，展望二季度，國內外經濟預期向好、需求改善、企業訂單增加、傳統優勢產品出口回暖，廣東外貿有望延續整體良好發展勢頭。