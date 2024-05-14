四川打造釩電池儲能基地

四川省經濟和信息化廳表示，四川將採取6項舉措打造大陸國內領先的釩電池儲能產業基地。

新華社報導，四川省經濟和信息化廳材料工業處處長卿家勝表示，四川具有清潔能源可開發潛力大、釩鈦產業基礎較好的優勢，針對當前形勢下釩電池儲能初期投資大、企業單方面資金壓力大、應用推廣不足等問題，四川提出開展應用試點示範、強化技術自主創新、擴大釩製品生產供給、推動產業降本增效、加快打造產業集群、培育完善標準品牌等6項舉措。

開展應用試點示範方面，四川提出支持釩電池在光伏、風力等新能源發電配建儲能、電網調峰調頻、通信基站儲能等多方面推廣應用。強化技術自主創新方面，打造「政、產、學、研、用、金」一體化創新鏈，建設釩電池儲能實驗室、綜合性驗證平台、產教融合中心、工程技術研究中心、技術創新中心等高能級創新平台，全面提升自主創新水平。擴大釩製品生產供給方面，四川將推進紅格南礦區等釩鈦磁鐵礦資源開發利用，支持攀西地區開展礦產資源綜合利用和綠色礦山建設示範。四川還在推動產業降本增效、加快打造產業集群、培育完善標準品牌等方面提出了一系列具體措施。

卿家勝說，四川省是大陸釩鈦資源主要集中區域，釩電池儲能產業作為典型的綠色低碳產業，是四川省新型儲能領域重要的發展方向。「下一步，我們將開展釩電池儲能應用試點示範，加快關鍵核心技術攻關，擴大儲能用釩製品生產規模，建立健全釩電池儲能技術標準體系，構建上中下游產業鏈、供應鏈，發展穩定、配套完善的產業集群，打造國內領先的釩電池儲能產業基地。」