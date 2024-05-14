北京商品住房 今年供應600萬平方米

北京今年計畫安排各類住房用地1060公頃，計畫供應商品住房約600萬平方米。同時，持續防範化解房地產風險，加快出清存量項目風險，實現應交付盡交付，並持續開展對預售項目工程建設、銷售、資金運行等信息監測，發現問題及時處置，嚴防風險新增。

中新社報導，北京市住房和城鄉建設委員會11日發布「2024年北京市住房發展年度計畫」，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，使居民住有所居、住有宜居、住有安居。 計畫指出，北京平穩有序供應住房用地。本年度計畫安排各類住房用地1060公頃。其中，計畫安排商品住房用地供應下限300公頃、入庫300公頃；計畫安排保障性住房用地460公頃，其中配租型和配售型保障性住房用地200公頃，積極引導保障性住房用地向重點功能區、軌道站點周邊布局。

計畫提出，北京本年度計畫供應商品住房約600萬平方米。各區制定新供地項目周邊公共服務配套和市政基礎設施建設計畫，與商品住房同步建設、及時交用。

計畫指出，北京強化因區施策、一區一策、精準施策，優化房地產政策，滿足「一老一小」家庭、職住平衡等多層次、多樣化需求。

北京大力發展保障性租賃住房。計畫提出，北京本年度計畫建設籌集保障性租賃住房7萬套（間），竣工各類保障性住房8萬套（間）。充分發揮市場機制作用，落實土地、財稅、金融等政策支持，引導社會主體投資建設保障性租賃住房。

北京持續整頓規範住房租賃市場。計畫提出，北京緊扣新市民、青年人需求，增加公寓型、宿舍型保障性租賃住房供給。開展年度「返工季」、「畢業季」惠民租房活動，讓民眾「租得到」、「租得穩」、「租得暖」。

此外，計畫指出，將加強企業主體責任，加快出清存量項目風險，實現應交付盡交付。持續開展對預售項目工程建設、銷售、資金運行等信息監測，發現問題及時處置，嚴防風險新增。持續推進現房銷售。不斷完善房地產融資協調機制。