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最長50年期 陸發4.4兆國債救經濟

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
提振經濟，大陸17日起發行「超長期特別國債」。（中新社）
提振經濟，大陸17日起發行「超長期特別國債」。（中新社）

為提振經濟，中國大陸財政部昨宣布將於十七日起發行「超長期特別國債」，涉及期限為廿年、卅年、五十年。據指出，超長期特別國債的發行計畫至十一月底前完成，規模達一兆元（人民幣，下同），約台幣四點四兆元，用於重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

大陸財政部昨發布，決定於五月十七日發行卅年超長期特別國債，五月廿四日發行廿年超長期特別國債，六月十四日發行五十年超長期特別國債。其中，十七日招標首發特別國債，規模四百億元，為今年首期。

陸媒財聯社和外電引述知情人士表示，今年發行規模將達人民幣一兆元，包含廿年期三千億元、卅年期六千億元、五十年期一千億元，計畫十一月底完成。

今年大陸政府工作報告提出，為系統解決一些重大項目建設資金問題，從今年起擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行一兆元。

人民幣 國債 財政部

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