聽新聞
test
0:00 / 0:00
最長50年期 陸發4.4兆國債救經濟
為提振經濟，中國大陸財政部昨宣布將於十七日起發行「超長期特別國債」，涉及期限為廿年、卅年、五十年。據指出，超長期特別國債的發行計畫至十一月底前完成，規模達一兆元（人民幣，下同），約台幣四點四兆元，用於重大戰略實施和重點領域安全能力建設。
大陸財政部昨發布，決定於五月十七日發行卅年超長期特別國債，五月廿四日發行廿年超長期特別國債，六月十四日發行五十年超長期特別國債。其中，十七日招標首發特別國債，規模四百億元，為今年首期。
陸媒財聯社和外電引述知情人士表示，今年發行規模將達人民幣一兆元，包含廿年期三千億元、卅年期六千億元、五十年期一千億元，計畫十一月底完成。
今年大陸政府工作報告提出，為系統解決一些重大項目建設資金問題，從今年起擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行一兆元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言