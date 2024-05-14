美中今談AI監管 美：不涉技術合作

中國大陸外交部昨天發布，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間五月十四日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧（ＡＩ）政府間對話首次會議，就人工智慧科技風險、全球治理以及各自關切的其它問題進行交流。

美國國務卿布林肯和中國大陸外交部長王毅四月曾在北京討論人工智慧議題，雙方同意就該問題進行首次正式雙邊會談。

路透昨天引述美國官員的消息指出，這次會談不是促進任何形式的技術合作，也不是在任何問題上進行前沿研究合作。官員強調，美國的技術保護政策沒有商量餘地。

美國官員表示，中國大陸在民用、軍事和國家安全領域快速部署人工智慧，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。

路透報導，美國國務院已敦促中國大陸和俄羅斯做出和美國類似的聲明，即只有人類而絕非人工智慧能夠作出部署核武的決定。拜登政府一直尋求與北京就一系列問題進行接觸，以減少彼此誤解。

報導指出，美國國務院關鍵和新興技術特使辦公室副特使森特（Seth Center）將主持這場與中國外交部及國家發改委官員舉行的會議。美國一位政府官員被問及，美國會否優先考慮在會議中討論核武器問題時指出，這是中美第一次舉行這類會議，因此美方預計將討論各種風險，目前不會預判任何細節。

針對美中在人工智慧領域的技術差距，大陸全國政協委員、360創始人周鴻禕日前向澎湃新聞表示，中國大陸與美國相比，在ＡＩ技術上存在差距是客觀事實，但若是（中方）方向正確，馬上就會迎頭趕上，現在的落後，大概一到兩年就能解決。他認為ＡＩ技術的發展已走在法律之前，全世界都在思考如何有效監管ＡＩ產生的內容，如何防止ＡＩ被利用作惡，這是一個全世界的安全難題。合理的監管能夠對ＡＩ帶來正向推動作用。