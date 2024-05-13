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陸媒：華為Mate 70將在9月前後發表 狙擊蘋果iPhone 16

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Mate 70將在9月狙擊蘋果iPhone 16。圖為消費者比較iPhone 15（左）與華為Mate 60 Pro。（路透）
華為Mate 70將在9月狙擊蘋果iPhone 16。圖為消費者比較iPhone 15（左）與華為Mate 60 Pro。（路透）

陸媒傳出華為Mate 70系列手機預計將在9月前後正式發表，並向蘋果iPhone 16發起狙擊，今年9月可以說是火藥味十足。

中關村在線報導，華為Mate 70的性能提升會非常顯著，將重回第一梯隊。在這之前，就已經有消息稱華為的新麒麟CPU已調試很好，安兔兔跑分有望突破110萬。另外，用戶可能會見證HarmonyOS NEXT的完整版本，這表明華為在系統方面可能會取得重大突破。

值得關注的是，華為Mate 70系列的備貨量相比Mate 60系列將有顯著提升，預計備貨量增長幅度在40%至50%之間。這意味著相較於Mate 60系列的供應吃緊情況，Mate 70系列的市場供應壓力將大為緩解。

日媒也報導華為即將在2024年下半年推出的旗艦手機Mate 70，這款新品將搭載全新的作業系統。與當前市場上的作業系統相比，鴻蒙原生作業系統在存儲晶片使用效率上提升了驚人的3倍，使得設備運行更為流暢。此外，該系統還支援在智慧手機上實現高效的 端側AI（On-device AI），為用戶帶來更為智慧、便捷的使用體驗。

據加拿大知名調查公司 TechInsights 的預測，華為Pura 70系列在2024年的銷量有望達到1,000萬部。結合Mate 70的強勁表現，預計華為將在2024年重新奪回中國智慧手機市場的年度銷售冠軍寶座。

iPhone 華為 蘋果

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