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李強：發行超長期國債 是著眼強國建設重大決策

中央社／ 台北13日電
中國國務院總理李強。（新華社）
中國國務院總理李強。（新華社）

中國國務院總理李強今天表示，發行超長期特別國債支持「兩重」（國家重大戰略實施及重點領域安全能力）建設，是中共中央著眼「強國建設」和「民族復興全局」作出的重大決策部署。今年要根據戰略重要及急迫程度做好篩選，爭取早開工、早見效。

新華社報導，中國國務院今天召開支持「兩重」建設部署動員視訊會議，由副總理丁薛祥主持，李強及另2名副總理何立峰、張國清及國務委員王小洪、吳政隆、諶貽琴出席會議。李強在會中作上述表示。

李強強調，要發行並用好超長期特別國債，高品質做好支持「國家重大戰略實施」和「重點領域安全能力」建設的各項工作，為推進「中國式現代化」提供有力支撐。

他說，發行超長期特別國債支持「兩重」建設，是中共中央著眼「強國建設」和「民族復興全局」作出的一項重大決策部署，是推進「中國式現代化」、推動「高質量發展」、把握「發展主動權」的重要抓手。

李強表示，各地區、各部門要「提高站位、深化認識」，確實把思想和行動統一到中共中央決策部署上來，紮實完成好「兩重」建設各項任務。並要著眼推進「中國式現代化」的需要，突出戰略性、前瞻性、全局性，集中力量支持辦好一批「國家重大戰略實施」和「重點領域安全能力」建設中的大事要事。

他說，要統籌抓好「硬投資」和「軟建設」，把計劃建設和配套改革結合起來，既要編制完善規劃，加強計劃管理，打造一批「標誌性工程」，也要優化制度供給，用改革辦法和創新舉措破解深層次障礙；並要積極回應民生所盼，把實物投資和人力資本投資結合起來，把言計劃建設和民生保障結合起來，推動辦好一批群眾關心的民生實事。

李強強調，「兩重」建設事關全局和長遠，要加強統籌協調提升綜合效應，要統籌做好今年和未來幾年的重點任務安排。今年要根據戰略重要程度、急迫程度和項目成熟程度，科學做好項目篩選，爭取「早開工、早見效」。今後幾年的重大任務要與「十四五」規劃落實相結合，並與「十五五」規劃發展需求相銜接，分步實施，有序推進。

他說，要統籌用好「常規」和「超常規」的各項政策，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟。要更好統籌政府投資和民間投資，更大力度引導民間資本參與「兩重」建設，把民間投資活力充分激發出來。

李強要求，各地區、各部門要以高度的責任感和使命感健全工作機制，加強協同配合，凝心聚力抓好工作落實。要嚴把「質量關、安全關」，確實把「兩重」項目建設成為「優質工程、精品工程、放心工程」，「禁得起人民和歷史的檢驗」。

中國財政部今天公布今年超長期特別國債的發行安排，決定5月17日發行30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

中共 國債 李強

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