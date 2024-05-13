不是都支持…成都取消房市限購 出現反對聲音

為解決房市危機，眾多中國城市接連取消限購令，但四川成都官網近日有留言稱盼恢復限購，原因是允許外地人無差別購屋，傷害了先前為了在當地買房而遷戶口、繳社保的年輕人權益。

包括杭州、西安兩大城市9日先後宣布全面取消房市限購措施；成都市4月29日則出爐「進一步優化房地產市場政策」，全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購屋條件，不再限制購買戶數，至此，成都施行了7年半的住房限購政策告一段落。

但並非所有人都支持取消限購。陸媒澎湃新聞日前披露，有網友近日就在成都市官網留言稱希望恢復限購措施。

一名自稱「年輕的剛需購房者」在「問政四川」網站留言說，自己是勤勤懇懇的上班族，「在2019年的時候，我為了滿足成都的購房政策，把戶口從我的家鄉遷過來，為遷戶口這事，我和家裡面的人鬧了不少矛盾」。

這名網友說，如今政策「一改再改，一鬆再鬆，對成都毫無貢獻的外地購房者，也能在成都各個區無差別購房」，這「讓我們努力付之東流」。

他表示，希望當局盡快恢復限購，「讓我們重新擁有工作的動力，攢夠首付（頭期款），早日買上成都的房子」。

對於上述留言，成都市住建局回覆說，「將進一步研究」。

為提振疲弱的房地產市場，越來越多中國城市加大救市力度，據統計，截至5月9日，已有50多個城市鬆綁限購政策，其中杭州、西安、成都等23城已全面取消限購措施。