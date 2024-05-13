美擬對華電動車徵102.5%關稅 中汽協：典型貿易保護主義

彭博社引述消息報導，美國拜登政府計劃本周大幅提高中國關鍵產業貨品的進口關稅，其中電動車的稅率將由27.5%，提升至102.5%，其他行業產品的稅率會增加1至2倍，但未知具體範圍。對此，中國汽車工業協會（中汽協）表示，這是典型貿易保護主義。

消息人士稱，美國官員最近數周花費相當多的時間來敲定新措施，包括要打擊哪些領域以及避免哪些項目；同時，美國政府已向美國太陽能產業提出會排除某些產品，包括用於製造太陽能板組件的機械。

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長傅炳鋒表示，不能讓貿易保護主義及孤立主義成為新能源汽車行業的主題，汽車製造業屬高度全球化行業，需要全球視野及開放心態來推動行業健康發展。

他指出，美國誇大中國新能源汽車行業產能過剩和所謂的「國家安全」擔憂，批評是典型的貿易保護主義。他認為，新能源產業能為人類帶來共同的福祉，但進入美國市場卻受到限制，是非常不合理。

大陸外交部發言人林劍早前已表示，美國上屆政府對華加徵301關稅嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，中方敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵的關稅，更不得增加關稅。