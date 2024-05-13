快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美擬對華電動車徵102.5%關稅 中汽協：典型貿易保護主義

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近年來大陸新能源汽車出口表現強勁，但也引發各國高度警惕。（新華社）
近年來大陸新能源汽車出口表現強勁，但也引發各國高度警惕。（新華社）

彭博社引述消息報導，美國拜登政府計劃本周大幅提高中國關鍵產業貨品的進口關稅，其中電動車的稅率將由27.5%，提升至102.5%，其他行業產品的稅率會增加1至2倍，但未知具體範圍。對此，中國汽車工業協會（中汽協）表示，這是典型貿易保護主義。

消息人士稱，美國官員最近數周花費相當多的時間來敲定新措施，包括要打擊哪些領域以及避免哪些項目；同時，美國政府已向美國太陽能產業提出會排除某些產品，包括用於製造太陽能板組件的機械。

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長傅炳鋒表示，不能讓貿易保護主義及孤立主義成為新能源汽車行業的主題，汽車製造業屬高度全球化行業，需要全球視野及開放心態來推動行業健康發展。

他指出，美國誇大中國新能源汽車行業產能過剩和所謂的「國家安全」擔憂，批評是典型的貿易保護主義。他認為，新能源產業能為人類帶來共同的福祉，但進入美國市場卻受到限制，是非常不合理。

大陸外交部發言人林劍早前已表示，美國上屆政府對華加徵301關稅嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，中方敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵的關稅，更不得增加關稅。

美國 車行 電動

延伸閱讀

分析：中國產能過剩恐難持久 製造業即將衰落

拜登將中國電動車關稅提高到100%：美國產業戰略怎麼打？

Sony與Honda合作的電動車Afeela 竟可以免費拿到車？

英國醫院禁止電動車進入停車場 原因是怕失火和爆炸?

相關新聞

美擬對華電動車徵102.5%關稅 中汽協：典型貿易保護主義

彭博社引述消息報導，美國拜登政府計劃本周大幅提高中國關鍵產業貨品的進口關稅，其中電動車的稅率將由27.5%，提升至102...

佛山鼓勵「以舊換新」 並開放購房可申請當地戶籍

為活絡房地產市場，緊鄰廣州的佛山，13日公布13條樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，又鼓勵支持住房「...

北向資金數據 港交所不再實時披露

香港交易所13日起不再披露北向交易的實時買入、賣出成交額及成交總額數據，改為每日公布成交額細節與十檔交易最熱絡的股票，彭...

抖音頒新規設限發布內容 網路創作者擔憂

陸媒報導，有抖音創作者近日收到該平台創作者中心的通知，指不再支持以發佈社會時政、財經、法律或醫療等內容，雖然知情者說，這...

義烏老闆娘們一早集體練英語 只為搶賺2.2兆元生意

「I can give you cheaper」（我算便宜點），還不到上午9點，一陣整齊而響亮的英語早讀聲從浙江義烏國際...

港媒：香港捷運可能直達深圳羅湖 實行一地兩檢

據報導，香港捷運東鐵線未來有可能直接開進中國大陸深圳市羅湖區，乘客在當地接受「一地兩檢」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。