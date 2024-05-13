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佛山鼓勵「以舊換新」 並開放購房可申請當地戶籍

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
緊鄰廣州的佛13日公布樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，並鼓勵支持住房「以舊換新」。（圖／取自微博）
緊鄰廣州的佛13日公布樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，並鼓勵支持住房「以舊換新」。（圖／取自微博）

為活絡房地產市場，緊鄰廣州的佛山，13日公布13條樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，又鼓勵支持住房「以舊換新」。

佛山市住房和城鄉建設局等九部門，周一聯合印發「關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知」。通知提出，放寬購房入戶政策，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非佛山市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

隨後，佛山市人民政府辦公室也發布穩定居住就業入戶事項調整的通知指出，在當地持自有合法產權住宅房屋，或合法穩定就業滿3年（連續繳納社會保險滿3年，或連續經商滿3年，可互補疊加），並有合法穩定住所（含租賃）的非佛山市戶籍人員，可以申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

在鼓勵支持住房「以舊換新」方面，新政提到，支持房地產開發企業、中介機構和購房人三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房地產企業開展存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。

大陸多個城市近期先後放寬購屋政策，佛山已於2022年12月10日起全域取消限購。根據中指監測數據顯示，今年前四個月，佛山全市新房成交量129.1萬平方米，市場成交較為平淡。

戶籍 房地產 房屋

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