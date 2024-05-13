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抖音頒新規設限發布內容 網路創作者擔憂

中央社／ 台北13日電
陸媒報導，有抖音創作者近日收到該平台創作者中心的通知，指不再支持以發佈社會時政、財經、法律或醫療等內容。路透資料照
陸媒報導，有抖音創作者近日收到該平台創作者中心的通知，指不再支持以發佈社會時政、財經、法律或醫療等內容。路透資料照

陸媒報導，有抖音創作者近日收到該平台創作者中心的通知，指不再支持以發佈社會時政、財經、法律或醫療等內容，雖然知情者說，這項調整影響層面有限，但若干抖音創作者仍擔憂，恐影響各自帳號的內容發布。

綜合財聯社等中國媒體今天報導，日前抖音創作者收到抖音創作者中心通知，為改善創作者體驗，抖音不再支持以發佈社會時政、財經、法律或醫療等內容為主，或者粉絲量較高、影響力較大的帳號與商業推廣帳號所建立，包含內容發佈能力的授權關係。

通知指出，若創作者的帳號曾給與類似授權，相應的授權關係將自5月15日起陸續終止。

抖音客服進一步解釋，前述通知提及的商業推廣帳戶，主要包括抖音旗下的官方行銷服務品牌，像是巨量廣告和巨量千川等。

據熟悉抖音的知情者透露，這是商業化方面一個小的功能調整，影響層面有限，並說「這個調整是獨立的，不影響作者的其他任何變現或商業化能力，包括接廣告、電商等等，也不涉及內容創作」。

但若干抖音內容創作者對此表示擔憂，並說若不能再發佈社會時政、財經、法律或醫療等內容，恐將影響各自帳號的內容上傳。

對此，抖音官方客服告訴財經新聞網站藍鯨新聞，這是基於保障創作者權益、優化創作者體驗的考量，而決定調整商業推廣場景下的帳號授權功能，包括不再支持政務媒體機構類，或以發布社會時政、財經、法律或醫療等內容為主，以及與商業推廣帳號所建立，包含內容發佈能力的授權關係。

抖音相關負責人對證券時報表示，網傳「抖音限制發布時政、財經、法律或醫療內容」為不實訊息，相關調整為商業素材發布授權功能，不影響創作者的其他變現或者商業化能力，包括自行發布商業素材、廣告、電商等，也不涉及內容創作。

創作者 廣告 抖音

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