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港媒：香港捷運可能直達深圳羅湖 實行一地兩檢

中央社／ 香港13日電
香港與深圳只有一河之隔，兩地有多個陸地口岸讓旅客過境，較主要的口岸位於羅湖。聯合報系資料照／香港中通社
香港與深圳只有一河之隔，兩地有多個陸地口岸讓旅客過境，較主要的口岸位於羅湖。聯合報系資料照／香港中通社

據報導，香港捷運東鐵線未來有可能直接開進中國大陸深圳市羅湖區，乘客在當地接受「一地兩檢」。

根據無線電視台今天的報導，羅湖區政府公布，未來將進一步推進深港合作，考慮將香港東鐵線引入羅湖境內，並在羅湖口岸實行「一地兩檢」。

報導引述羅湖區深港現代商貿業升級發展區指揮部副指揮長李乾說，他們計劃新建一個羅湖口岸，實施「一地兩檢」，今後旅客可以搭乘東鐵往來港島和羅湖核心區，行程50分鐘。

香港與深圳只有一河之隔，兩地有多個陸地口岸讓旅客過境，較主要的口岸位於羅湖；港人乘搭東鐵線，可以從市區抵達邊境站羅湖，先經過香港海關，再進入深圳海關並進入羅湖區。

近年來，港深口岸愈來愈繁忙，原因是除了陸客在疫情之後重臨香港外，到深圳遊玩消費也成為港人的新常態。

根據香港入境事務處的統計，去年香港有5300萬人次北上大陸，其中3分之2經港深口岸出境；去年下半年以來，經港深口岸北上大陸的港人人次逐月遞增，從6月的408萬人次增至12月的668萬人次。

所謂的「一地兩檢」，是香港和大陸海關同在一個設施或大樓內，這樣可以節省旅客的過境時間。

一地兩檢 深圳 香港

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