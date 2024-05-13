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大陸國常會通過製造業數位化轉型行動方案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院審議通過製造業數位化轉型行動方案。（新浪科技網）
大陸國務院審議通過製造業數位化轉型行動方案。（新浪科技網）

大陸國務院總理李強主持11日召開國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過製造業數位化轉型行動方案，要求加快核心技術攻關和成果推廣應用，加大對中小企業數位化轉型的支持。

據新京報報導，上周六召開的會議稱，製造業數位化轉型是推進新型工業化建設現代化產業體系的重要舉措，要根據製造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。

會議並提出，要加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平台建設等工作；要加大對中小企業數位化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動，實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平台，探索形成促進中小企業數位化轉型長效機制。

在降低全社會物流成本方面，會議指出，要進一步優化貨物運輸結構，大力發展多式聯運，深化綜合交通運輸體系、鐵路貨運、商貿流通等改革，推進物流數位化發展、綠色化轉型，補齊大宗商品物流冷鏈物流、農村物流等短板，統籌推進物流成本實質性下降。

報導稱，會議還審議通過《公平競爭審查條例草案》，稱要聚焦當前市場反映突出的問題，細化完善公平競爭審查規則，著力打破地區封鎖和行業壟斷，為各類經營者公平參與市場競爭營造良好環境。

國務院 物流

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