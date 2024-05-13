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兩岸微流行／防金融漂綠 陸強化監管

聯合報／ 記者陳政錄
大陸推動綠色金融，許多產業受益，圖為去年鏈博會亮相的電動大棚拖拉機。 （新華社）
大陸推動綠色金融，許多產業受益，圖為去年鏈博會亮相的電動大棚拖拉機。 （新華社）

中國大陸近年積極推動綠色金融發展，卻也出現若干弊端，中國人民銀行（大陸央行）、大陸生態環境部、金融監管總局、證監會日前在一場聯合召開的綠色金融服務座談會上強調，要提升資訊揭露和碳核算水準，防範金融機構「洗綠」「漂綠」或「假轉型」。

人行十一日發布，上述四部門近日聯合召開「綠色金融服務美麗中國建設工作座談會」，強調各金融機構要切實提高綠色金融投向的精準度。會議指出要完善溫室氣體自願減排交易市場，利用好生態環境有關機構和單位的專業性優勢，強化在碳核算、第三方評估認證等方面技術支持。

會議還稱大陸各金融機構要充分考慮對經濟社會綠色轉型的適應性，圍繞綠色金融完善組織建設，強化綠色金融產品和服務力度等，要持續加大對節能降碳、生態環保等領域的金融支持，也要保證對煤電等高碳行業低碳轉型的合理支撐。

大陸二○二二年發布「銀行業保險業綠色金融指引」等綠色金融框架性政策，人行、發改委、證監會陸續制定綠色貸款、綠色債券和綠色金融產品等三大綠色金融業務分類，大陸綠色金融呈現快速發展。今年四月，人行等七部門發布「進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見」，強調在未來五年基本構建國際領先的金融支持綠色低碳發展體系。人行行長潘功勝則在三月大陸全國兩會期間提到，在綠色金融方面，須強化以資訊揭露為基礎的市場約束機制。

中國人民銀行 綠色

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