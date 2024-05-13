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救房市 陸23城全面取消限購

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸全國共計50餘個城市對房市限購政策鬆綁，其中23城全面取消限購。（中新社）
大陸全國共計50餘個城市對房市限購政策鬆綁，其中23城全面取消限購。（中新社）

中國大陸為挽救疲軟的房地產市場，越來越多城市加大救市力度。據統計，截至五月九日，已有五十多個城市鬆綁限購政策，其中杭州、西安、成都等廿三城已全面取消限購措施，另有超過五十城也表態支持住房「以舊換新」。

據央視報導，為適應住房市場的供需變化，大陸已有多地調整或取消限購政策。統計顯示，西安、成都、杭州、佛山、東莞、廈門、南京、蘇州等廿三個城市已全面取消限購；一線城市如北京則放寬五環外限購，上海放寬單身限購，深圳縮短非戶籍人群社保繳納年限、多孩家庭可再購一套房，廣州則放開一二○平方公尺以上住房限購等。

而除放開限購外，大陸許多城市也在不同程度鬆綁優化住房政策。截至目前，大陸已有超過五十城表態支持住房「以舊換新」，此外不少城市還祭出放寬公積金貸款政策、購房補貼、取消首套房商貸利率下限等措施。

澎湃新聞指出，「以舊換新」成為近期大陸各地房市政策的關鍵。諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙表示，當下房地產市場發展並不能單純從鼓勵需求切入，而應從供需兩端著力，構建新的發展模式。與限購、限售等需求側政策不同，「以舊換新」觸及供需兩方面。

王小嬙稱，大陸各地推動以舊換新，目的也在打通房屋的「增存循環」。去年以來大陸多地二手房掛牌量大增，售房周期拉長，換房鏈條不暢，新房和二手房市場出現「溫差」。

四月底，中共中央政治局會議提出「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」。新成屋和中古屋各自代表增量和存量住房的主要部分，暢通「以舊換新」，不僅能推動庫存消化、盤活存量資產，還有助於化解新成屋市場交付風險，推動房地產業轉型。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，未來透過消化存量房產的方式來滿足配租型或配售型保障房需求，或成為一種重要方式。業界預料大陸今年將會有更多城市推出以舊換新等相關配套，進一步促進房屋置換需求釋放。

套房 房地產

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