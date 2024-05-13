台青創24小時健身房 夜間自助時段受歡迎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

5月初，第六家健身房開業；預計6月，第七家開業……經過多年的積累，台青邱慶齡、畢展榮經營的24小時健身房創新出圈。邱慶齡稱，2024年的目標是將健身房拓展到10家以上；畢展榮笑稱，雖然開新店有些累，但一定要雄起（重慶方言，意為鼓舞信心、勇敢向前）。

中新社報導，邱慶齡生於台灣屏東，畢展榮生於台灣高雄，兩人都曾是職業籃球運動員，且有超過10年的登陸史。「運動員的職業生命不長，當斜槓青年很正常。」兩人在學長介紹下，並受重慶的惠台政策吸引，選定了健身房這一賽道，於2018年來渝開了第一家健身房。 　兩人一致認為，大健康產業是一片藍海。邱慶齡說，雖然部分健身房關關開開，但總體數量仍在增長；畢展榮說，民眾對運動、健康的需求總在擴大，在大陸，健身房也從早年比較昂貴到大眾化，已成為現代人的剛性需求。

在經營健身房的過程中，兩人不斷學習，逐漸形成了24小時健身房的理念。據悉，24小時健身房採用了正常營業+自助營業的方式。10時至22時正常營業，剩餘時段則是會員自助。　　

「起初我們也擔心夜間無人來。」畢展榮說，24小時營業並非只是噱頭，事實證明有需求的客人仍然會來。這種特色服務，在業界並不多見，因其創新而得以出圈。 　　

此外，會員在健身房的需求日趨多元。如今，一些人到健身房的第一訴求並不是運動，而是社交。畢展榮舉例說，會員之間「找搭子」，相約爬山、徒步、打籃球、玩飛盤、跑馬拉松等，都是常事。 　　

邱慶齡說，大陸在飛速發展，以重慶為例，幾乎是以肉眼可見的方式進行著城市更新，「出個差回來，發現家門前的跨江大橋已經修好了」。畢展榮觀察到，帶台灣朋友坐車遊覽重慶時，朋友嘴巴總是處於半打開狀態，因為驚奇不斷。 　　

未來，兩人將繼續在大陸深耕大健康產業。對於健身房的拓展，兩人綜合了市場、管理、人才、資金等因素，有相應的規畫，分店將開向更多城市，甚至開回台灣。他們希望更多年輕人能夠加入，將事業發展得更好。

健身房 職業 運動

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