中國品牌日 企業展示波浪發電

2024年中國品牌日活動10日在上海開幕，有近1800家品牌企業參與展示。從減碳的綠色燃料，到固碳的硬核技術，再到零碳的能源創新，在展覽活動可見，中國品牌企業正在圍繞「碳」文章不斷創新、逐「綠」而進。

新華社報導，廢秸稈、甘蔗渣、地溝油……在中國航油的展台上，一字排開的幾個瓶瓶罐罐裡裝的並不是成品燃油。「這些看似是廢料的材料，是可持續航空燃料的寶貴原料。」中國航油展台工作人員介紹，與傳統航空燃料相比，它最高可減少85%的碳排放量。

除了減碳，煉化企業帶來的CCUS，即二氧化碳捕集、利用與封存技術，更像是「碳捕手」，將二氧化碳一下子「抓住」並固定下來，以讓原油增產和碳減排並行不悖。

中國石化展台展示的「齊魯石化—勝利油田」百萬噸級CCUS示範工程，目前已投入運行，在年平均增油達20萬噸的基礎上，還能減排二氧化碳100萬噸。

從空中減碳到陸地固碳，中國大陸品牌企業帶來的不少「大塊頭」則是瞄準海上，希望借助深遠海的力量，打開零碳能源的發展空間。

讓波浪發電，打造海上大型「充電寶」，南方電網的展台上一個三角形的發電裝置模型頗為吸睛。「為了滿足遠海島礁綠色用能需求，南方電網公司牽頭研製的兆瓦級漂浮式波浪能發電裝置南鯤號，已成功實現並網發電，日均可產生2.4萬度電，能為3500戶家庭提供優質綠色電能。」展台人員說。

讓風機紮根，遠海的風轉為陸地的電。中國鐵建港航局斥資人民幣23億元，打造5000噸全回轉起重船和2000噸風電安裝船，這兩艘「海工重器」預計年底前建成下水。

中國品牌日活動上，供能端的「碳」文章亮點頻出，用能端的新探索同樣精彩：國家電網上海電力帶來的臨港新型電力系統，展示了一個充分應用深遠海風電、全屋頂太陽能、新型儲能、綠電制氫、車網互動等創新技術的未來之城的圖景；中國鐵建展示的深圳地鐵16號線二期工程龍興站車站項目，採用的綠色裝配式施工方案，能減少近80%的建築垃圾；南方電網寶塘儲能站，每年可向粵港澳大灣區輸送4.3億度清潔電能，減少二氧化碳排放30萬噸……

海上、陸地、天空全方位布局，減碳、固碳、零碳全路徑探索，2024年中國品牌日活動上，顯示出大陸企業正在向「新」、逐「綠」間實現更大發展。