連陸客都不愛去香港了 陸媒：情懷不能一直當飯吃

今年中國大陸「五一」黃金周期間，前往香港旅遊的陸客人數為76.6萬人，低於港府先前預估的80萬人。上海《上觀新聞》指出，以5月1日當天為例，陸客訪港數量為18.1萬人次，較2019年同一天的28.7萬人次，更大減37%。

報導稱，「不爭的事實是，香港旅遊業復甦步伐不如預期。作為曾經內地民眾境外遊熱點城市，香港的吸引力在下降。」

上觀新聞表示，不少大陸民眾的境外遊，都是從香港開始的，按著港片的「指引」，維多利亞港、銅鑼灣、迪士尼樂園、油麻地警署、海洋公園、太平山頂成為幾代大陸民眾的記憶，「但情懷不能一直當飯吃」。

今年初，上海「95後」男孩李岩去趟香港。他坦言，對於他這樣的大陸年輕人而言，去香港很難成為境外出遊的首選地。

「對我們這代人來說，維港邊上的摩天大樓沒什麼吸引力。」李岩認同香港旅遊體驗並不佳。同等價位的住宿與餐飲，香港旅遊的舒適度並不高，尤其香港基層服務從業者的態度更是「一言難盡」。

李岩注意到，今年訪港的周圍朋友，出差、辦事的居多，真正純旅遊的幾乎沒有。

上觀新聞指出，去年五一黃金周有大量陸客湧入香港，是因為當時大陸境外航線尚未完全恢復，但香港與大陸海陸空往來已經暢通。

一年後，中國大陸連接境外的航班正在恢復，機票價格隨之下降；加上越來越多國家對中國公民提供入境免簽，大陸民眾出境遊的選擇越來越多。

報導稱，現在訪港的陸客不僅數量少了，消費也低了，出現「丁財兩不旺」的情況。以這次「五一」黃金周為例，香港媒體報導，平均每位遊客花費還不到港幣3,000元（約合新台幣1萬2,450元）。

現在陸客已經不覺得香港有什麼東西好買的，另一方面，卻有越來越多的香港市民選擇北上深圳「買買買」。香港西九文化區管理局董事局主席唐英年早前接受上觀新聞專訪時就已提出，香港不能只賣高價包包。