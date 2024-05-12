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中國大陸內需仍低迷 振興經濟挑戰嚴峻

中央社／ 台北12日電

中國4月消費者物價指數CPI）連續3個月回升，雖然內需略回溫但仍處低位，再加上生產者物價指數（PPI）已經持續走低一年半，提振經濟的挑戰依然嚴峻。

中國國家統計局11日公布，4月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，是連續3個月CPI上升，但生產者物價指數（PPI）4月年減2.5%，降幅較3月減0.3個百分點。

美國之音今天報導，4月消費者物價指數年增0.3%，高於3月的0.1%，也高於路透社對經濟學家調查後預期0.2 %的結果。另不包含食物和能源的核心通膨指數4月則上漲0.7%，高於3月的0.6%。

報導表示，中國CPI回升，顯示北京當局過去幾個月來推出的一系列政策支持措施對提高消費者信心方面似乎發揮一定作用，但是回升速度不夠快，且漲勢能否持續也尚需觀察。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟師徐天辰表示，中國公用事業部門漲價可能是潛在的推手，因某些地方政府面臨的財政壓力影響到它們所能獲得的補貼，這有可能迫使它們為了平衡預算而將額外的成本轉嫁給家庭。

此外，還需關注的是PPI表現，4月年減2.5%，雖較3月下跌的2.8%略有緩和，但已經持續走低一年半。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，CPI仍在低位，再加上製造業仍面臨壓力，反映出有效需求仍顯不足，產業內的復甦仍不夠平衡。

今年中國政府設立的經濟成長目標是5%左右，經濟學家們認為，如果北京當局不再推出新的政策支持，實現這一目標存在很大挑戰。

CPI 指數

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