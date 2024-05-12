大陸首座Costco加油站來了 油價8.5折恐加速零售業內捲

上海第一財經報導，位於南京市江寧區的Costco中國首家加油站已於日前開業，其油價約為市價的8.5折至9折。由於這是大陸首家傳統賣場與加油站結合，恐讓競爭已十分激烈的中國零售業更加「內捲」。

Costco加油站僅服務會員，第一財經記者稱，雖然沒有到爆滿的程度，但在中午11點左右和晚間8點多，仍可看到車輛絡繹不絕地進入Costco加油站加油。

以95汽油為例，江蘇目前價格為每公升人民幣8.68元，但Costco加油站的價格為7.95元（約合新台幣35.8元）。消費者都覺得到Costo加油很划算，「我加滿一箱油，大概可以節省（人民幣）30元，會員費很快能省出來。」

南京Costco加油站所加的油來自中化石油，與加油站配套的Costco門店預計5月28日正式開業。

第一財經指出，大陸國家發改委、商務部2018年發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，已經取消外資加油站建設、經營的數量與股比限制。

不過一名石油和天然氣分析師表示，雖然放開限制，但外資加油站在中國的成本優勢並不大。外資加油站的成品油大多從大陸「三桶油」和地方煉廠批發，且外資企業實際能擴張的、地理位置較好的獨資加油站不多。

第一財經稱，Costco加油站位於南京市江寧區吉印大道，距離南京市中心有一段距離，四周較為空曠。

但由於Costco南京加油站是中國市場首次有零售賣場提供加油服務，資深零售業分析人士沈軍認為，隨著傳統零售業態越來越難做，會有更多業者和資本投入會員店業態，未來的市場競爭也會進一步加劇。沈軍並稱，Costco在南京開設加油站，「更是『捲』到了跨界領域」。