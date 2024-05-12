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陸私募基金爆雷+1 「瑞豐達」資產規模恐達225億元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
瑞豐達暴雷事件後，有投資瑞豐達的私募人士指，3月就已提出贖回申請，但瑞豐達一直拖著，直至4月才表示五一會給，最後僅有人民幣500萬（下同）到帳，目前仍有3,300萬元未贖回。圖／取自第一財經日報微博
瑞豐達暴雷事件後，有投資瑞豐達的私募人士指，3月就已提出贖回申請，但瑞豐達一直拖著，直至4月才表示五一會給，最後僅有人民幣500萬（下同）到帳，目前仍有3,300萬元未贖回。圖／取自第一財經日報微博

大陸私募圈再添「爆雷」跑路事件。一家中大型私募基金浙江瑞豐達資產管理有限公司，傳出上海辦公室已人去樓空，其管理的資產規模恐達人民幣50億元（約合新台幣225億元）。瑞豐達旗下理財產品目前已無法兌付，這一事件預計將再度擾動大陸私募基金業乃至整個資管行業。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，5月10日，瑞豐達位於上海浦東新區的辦事處已被官方正式查封，門口並貼有告示稱：「有關於浙江瑞豐達資產管理投資糾紛的事宜，請直接去浦東經偵支隊諮詢處理！現經偵支隊已經介入封門調查。」該棟大樓物業保全則告訴上門了解情況的投資人，「你也沒必要來這邊了，已經有大幾十號人報警，建議前往經偵支隊。」

針對此一事件，中國證監會11日深夜發布消息稱，證監會高度重視，已組織證監局、基金業協會等相關單位進行核查。從目前掌握情況來看，瑞豐達涉嫌多項違法違規，證監會決定對其立案調查，依法從嚴處理。證監會並已向公安機關等通報情況，並加強協同配合。

據中國證券基金協會網站顯示，瑞豐達成立於2016年10月20日。其註冊地在浙江省湖州市，辦公地址在上海市浦東新區，註冊資本為人民幣3,000萬元，實繳資本為750萬元。

瑞豐達業務類型包括私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金，管理規模約人民幣20至50億元，成立以來累計收益87.04%，年化收益10.11%。

有市場人士分析，瑞豐達事件與近年來其他私募「爆雷」事件有所不同，該事件一大關注點是其對新三板市場的利用。瑞豐達旗下多個產品出現在多個新三板掛牌公司的十大股東中，例如賽融信、友聯盛業、農匠科技、邦客樂等。企業資訊系統《天眼查》的訊息顯示，與瑞豐達共用一個座機號碼的企業共有75家。

大陸私募圈再添「爆雷」跑路事件，私募基金浙江瑞豐達資產管理有限公司上海辦公室傳出早已人去樓空。（圖／取自澎湃新聞）
大陸私募圈再添「爆雷」跑路事件，私募基金浙江瑞豐達資產管理有限公司上海辦公室傳出早已人去樓空。（圖／取自澎湃新聞）
5月10日，浙江瑞豐達資產管理有限公司的上海辦事處顯示已被官方正式查封。圖／取自澎湃新聞
5月10日，浙江瑞豐達資產管理有限公司的上海辦事處顯示已被官方正式查封。圖／取自澎湃新聞

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