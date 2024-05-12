動搖通用、福斯地位 陸電動車份額在巴西飆升市占近半

在大陸電動車車市競爭激烈，加上西方國家對其逐漸擴大的貿易障礙的情形下，愈來愈多大陸車企加速拉丁美洲市場布局。外媒指出，大陸電動車市占率近來在巴西大幅飆升，甚至動搖FIAT、通用汽車（GM）和大眾（台稱福斯）的主導地位。巴西汽車銷售商聯合會（Fenabrave）指出，陸企正悄悄奪取巴西境內的三巨頭陣地。

日經亞洲報導，隨著西方國家製造貿易障礙，比亞迪和長城等車企將目光投向拉丁美洲。例如，在對價格實惠的電動車和插電式混合動力車的需求推動下，今年巴西的中國汽車銷量增長至去年同期的8倍，進而削弱西方汽車製造商對當地市場的控制。

巴西經濟價值報（Valor Econômico）引述巴西汽車銷售商聯合會數據顯示，4月巴西乘用車和輕型商用車的總銷量為20.8萬輛，年增37%，其中FIAT、福斯和通用占據市場前三名，份額共計為50% 。

然而，中國大陸汽車製造商正悄悄地奪取上述這三巨頭的控制權。今年1至4月，巴西共銷售轎車和輕型商用車69.13萬輛，年增17.49%。而在增加的10.29萬輛汽車中，有4.79萬輛為中國大陸品牌，占比46.6%，為去年同期的8倍。

此外，日經亞洲提到，在巴西使用汽油和乙醇混合物的靈活燃料汽車占買車需求的大多數。而乙醇是一種再生燃料，可以由甘蔗和其他植物材料製成。中國大陸汽車製造商正在利用其在製造電動車、插電式混合動力車和其他相關專業知識，進軍巴西市場。

巴西汽車銷售商聯合會亦表示，中國大陸品牌汽車銷售主要靠電動車拉動。去年該國電動車、插電式汽車和混合動力車的整體銷量走升91%，達到約9.4萬輛的歷史最高水準。而在這類汽車銷售的前五名中，比亞迪、奇瑞、長城汽車等陸企就有三個。

有分析指出，陸企將重點轉向拉美，並認為這與西方市場所設置的障礙有關。同時，大多數拉丁美洲國家正在深化與大陸的經濟聯繫，其中包括人口2億的巴西。另一邊，巴西也在努力吸引汽車工業落地，創造廣泛的就業機會。而作為對巴西激勵措施的回應，大陸汽車製造商正準備增加在巴西的產能。

據悉，比亞迪3月時已宣布將至當地工廠的投資計畫，最快將於今年底投入運營，預計最終每年可生產30萬輛汽車。

大陸網路媒體《觀察者網》指，去年中國已超過日本，成為全球最大的汽車出口國。隨著中國車企努力擴大汽車出口，拉丁美洲成為其中一個目的地。今年第一季，以美元計算，巴西是中國大陸汽車的第四大進口國，第五名則是墨西哥。