大陸東協將談判自貿區3.0

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

第30次中國一東協高官磋商9日至10日在印尼雅加達舉行，大陸外交部副部長孫衛東在會後受訪表示，今年大陸與東協將聚焦於加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網路賭博等安全合作。他還提到，要力爭年內完成中國一東協自貿區3.0版談判。

孫衛東強調，要高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），打造穩定暢通的區域產供鏈，把東亞打造為普惠包容經濟全球化的示範。抓住新興產業契機，拓展數位轉型、清潔能源、人工智慧等新興領域合作，共享發展機會。

高官磋商是大陸與東協國家外交部門的重要年度戰略溝通與合作機制。被問及此輪磋商的成果，孫衛東表示，「我們同意加快推動『五大家園』建設，不斷提升全面戰略夥伴關係水準」。

孫衛東另被問到美國近期在菲律賓部署中導系統，嚴重危害區域安全，中方是否在此次高官磋商期間表達了關切？他則表示，美方作法嚴重開歷史倒車，嚴重威脅區域國家安全，嚴重破壞區域和平穩定，同地區國家人民求和平、謀發展共同願望完全背道而馳。

外交部 東協

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