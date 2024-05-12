極氪登紐交所 首日大漲

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）於當地時間10日在美國紐交所掛牌上市，上市首日大漲34.6%，市值約69億美元。

據第一財經報導，極氪IPO定價為每股21美元，定價在推介區間的上限，募資約4.41億美元，是滴滴在2021年籌集44億美元資金以來，中國公司在美最大規模的IPO。

此外，極氪問世僅三年就登陸美股，創下新能源汽車企業上市的最快紀錄。相比之下，特斯拉創立七年後才上市，小鵬汽車六年、理想汽車五年、蔚來四年。

界面新聞此前報導，多位業內人士表示，相較於A輪融資時期高達130億美元的估值，極氪此次美國上市定下的目標估值折價明顯，吸引了一些大型美元基金的興趣。

極氪汽車CEO安聰慧表示，極氪並不只考慮進入IPO時的估值和價格，而是基於長期主義的戰略規劃。美股上市能夠讓極氪實現更加透明的全球化管理，參與到全球市場競爭之中。

實際上，去年極氪進入歐洲市場，並建立了直營網路，在瑞典、荷蘭、德國開啟銷售。

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