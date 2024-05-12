日系車三傑 表現疲弱

大陸4月車市銷量承壓的同時，日系合資品牌集體表現「疲弱」。根據日產中國公布的最新銷量成績，日產汽車中國區含乘用車和輕型商用車兩大事業板塊在內的4月銷量為54,921輛，與上月相比下滑8.33%。除了日產，日系三傑中的本田和豐田同樣面臨銷量下滑的窘境。

本田中國4月在大陸銷量為73,831，年減22.18%，累計銷量方面，今年1-4月，本田中國共計銷售28萬738輛，年減10.9%。

相比之下，豐田的狀況稍好一些，不過同樣面臨著巨大的銷售壓力，之前不少價格堅挺的熱門車型，當前都出現了大幅的優惠，以價換市，對品牌的損害非常之大。

今年1-4月，日產汽車中國區含乘用車和輕型商用車兩大事業板塊在內的累計銷量為22萬2,212輛，和去年同期（22萬3,274輛）相比倒是變化不大，但如果綜合對比則頹勢明顯，四個月甚至不及比亞迪、奇瑞等大陸自主品牌單月銷量。

乘聯會最新資料顯示，4月主流合資品牌零售45萬輛，年減26%、月減9%。日系品牌零售市占15.2%，年減3.6個百分點。