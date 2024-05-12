聽新聞
test
0:00 / 0:00

SHEIN傳轉往英國上市

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸快時尚跨境電商SHEIN（希音）赴美IPO遇阻，傳最快5月申請在英國倫敦IPO。（路透）
大陸快時尚跨境電商SHEIN（希音）赴美IPO遇阻，傳最快5月申請在英國倫敦IPO。（路透）

大陸快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）去年底傳出赴美上市的消息，最新消息指出，鑑於赴美IPO遭部分美國政界人士反對，大陸證監會也不建議其在美上市，SHEIN正全力推動在英國倫敦上市的方案，最快5月提交申請。

路透報導，總部位於新加坡的SHEIN將在本月較晚的時間，知會大陸證監會有關上市地點計畫轉變，並向倫敦證交所（LSE）提交上市申請。

SHEIN在去年11月向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了IPO申請，並同時向大陸證監會尋求批准。不過，在美IPO的進度緩慢，不僅部分美國政界人士因強迫勞動問題，對SHEIN上市持反對意見，有消息人士稱，大陸證監會本月也知會SHEIN，由於供應鏈問題，不建議其在美國IPO。

SHEIN於是轉向尋求在英國IPO。消息人士表示，SHEIN已經接觸以英國為基地的財務顧問、律師事務所及基金公司，為有關上市計畫作準備，希望今年內完成IPO。不過，消息人士稱，SHEIN並未停止推動在美國IPO的行動，包括日後在美國第二上市的可能。

報導提到，SHEIN在美國大選年面臨當地監管機構比預期更嚴格的審查。兩位消息人士稱，美國證券交易委員會尚未推進SHEIN的IPO申請，表明申請過程充滿爭議。

SHEIN去年曾進行私募，當時企業估值為660億美元。該公司的IPO被視為今年全球最大宗IPO個案之一。

IPO SHEIN 美國大選

延伸閱讀

習近平訪歐3國釋訊號 捷克專家解讀背後意圖：分裂歐洲與美國

美國批北京扭曲2758號決議 中國外交部官員反嗆

美對中「新三樣」加徵關稅打擊不大？ 彭博：真正威脅在後頭

美國擬於亞太部署中程飛彈 中國國安部發文抨擊

相關新聞

陸CPI連3月成長 通縮有望改善

大陸國家統計局昨天公布，四月大陸消費者物價指數（CPI）年增百分之零點三，優於市場預期年增百分之零點二，漲幅較上月略擴零...

陸車市怪象 外銷熱內銷冷

中國汽車工業協會（中汽協）昨（11）日發布數據顯示，4月大陸汽車出口創新高，但境內銷售卻下降。而14家A、H股上市車企4...

SHEIN傳轉往英國上市

大陸快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）去年底傳出赴美上市的消息，最新消息指出，鑑於赴美IPO遭部分美國政界人士反對，大...

大陸4月工業增加值 看升

大陸國家統計局將於17日公布4月規模以上工業增加值、社會消費品零售及固定資產投資等數據，法人預估在五一小長假的提前發酵下...

大陸東協將談判自貿區3.0

第30次中國一東協高官磋商9日至10日在印尼雅加達舉行，大陸外交部副部長孫衛東在會後受訪表示，今年大陸與東協將聚焦於加強...

極氪登紐交所 首日大漲

大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）於當地時間10日在美國紐交所掛牌上市，上市首日大漲34.6%，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。