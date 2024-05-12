陸車市怪象 外銷熱內銷冷

中國汽車工業協會（中汽協）昨（11）日發布數據顯示，4月大陸汽車出口創新高，但境內銷售卻下降。而14家A、H股上市車企4月銷量數據顯示，有八家車企與上月相比下降，其中上汽集團、廣汽集團出現與上年相比和與上月相比的「雙降」景況，顯示傳統燃油車市場加速下滑。

中汽協數據顯示，4月乘用車境內銷量157.2萬輛，與上月相比下降13.2%，年增5.1%；其中，傳統燃油乘用車境內銷量87.8萬輛，比上年同期減少10.7萬輛，與上月相比下降20.4%，與上年相比下降10.8%。

不過，4月大陸汽車出口50.4萬輛，與上月相比增長0.4%，與上年相比增長34%。分車型看，乘用車出口42.9萬輛，與上月相比增長1.2%，與去年相比增長35.9%；商用車出口7.4萬輛，與上月相比下降4.2%，與上年相比增長24%。

今年前4月，大陸汽車出口182.7萬輛，與上年相比增長33.4%。分車型看，乘用車出口153.9萬輛，年增34.8%；商用車出口28.8萬輛，年增26.5%。

財聯社報導，乘聯會秘書長崔東樹分析表示，因價格不穩等因素導致大陸消費者觀望氣氛濃重，4月乘用車零售出現周期性下行走勢。新能源車的新車價格戰帶來一定增量，但持續性不強、內部分化嚴重。

從上汽集團和廣汽兩家銷售按月、按年均「雙降」車企來看，合資品牌燃油車銷量不濟是當前局面的主因，而合資品牌必須加速電動轉型，才跟得上大陸市場的節奏。

其中，上汽通用4月銷量為4.97萬輛，年減37.92%，成為上汽集團最大的「拖累」。廣汽集團下的日系品牌本田和豐田，4月銷量分別下降2.93%和32.24%。

除了在競爭激烈的境內市場繼續「內卷（內部過度競爭）」，4月自主品牌出口達到34.3萬輛，年增41%，與上月相比增長0.1%。其中，上汽集團合資品牌在境內市場表現疲軟，但上汽集團海外市場4月銷量卻達到9.2萬輛，年增2.7%。上汽MG在歐洲市場延續亮眼表現，前4月銷量超過6萬輛。

比亞迪4月海外銷量為4.1萬輛，年增176.6%，全年累計達到了13.89萬輛。長城汽車4月海外銷售3.6萬輛，年增65.68%。

此外，長安汽車自主品牌4月海外銷量達到3.2萬輛，年增93.2%。在新勢力方面，哪吒汽車4月海外銷量為4,990輛，小鵬汽車1,012輛，均形成了一定規模。

長城汽車董事長魏建軍看來，2023年行業層面純電市場虧損面擴大，並預計2024到2026未來三年市場競爭強度仍會很大。因此，出海已經是自主品牌穩定經營的必然選擇，「不僅要推進規模和市占率，更要讓盈利保持增長。」