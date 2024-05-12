大陸4月工業增加值 看升

大陸國家統計局將於17日公布4月規模以上工業增加值、社會消費品零售及固定資產投資等數據，法人預估在五一小長假的提前發酵下，4月消費品零售成長幅度將明顯優於3月，4月規模以上工業增加值也有望較3月微幅增長。

大陸4月經濟數據預測 浙商證券研究報告指出，大陸4月工業生產景氣總體平穩，同時考慮到近兩年同期低基數影響，預計4月規模以上工業增加值年增速或為5.3%，較3月年增4.5%保持增長態勢。

從節奏上看，工業穩增長前置發力，支撐首季經濟開門紅，對全年目標的實現奠定較好基礎，預計工業穩增長在年內前置發力，實現相關工業增長目標後或逐步退坡，仍待需求側實物工作量落地接續發力。

浙商證券預估，4月社會消費品零售總額年增8.8%（前值3.1%），三年複合增速4.6%（前值3.2%）。一方面，4月居民保持較高出行強度，五一節假期前，出行數據提前預熱，預計餐飲等高社交屬性消費有望持續恢復。另一方面，房地產銷售保持偏弱運行，30大中城市商品房銷售面積低於歷史同期，地產消費持續承壓。

4月固定資產投資增速或相對平穩，製造業和基建投資保持較強韌性。

浙商證券預估，2024年1-4月全國固定資產投資（不含農戶）增速有望維持在4.5%，製造業投資保持強勁增長態勢。

分領域看，基礎設施投資增長6.5%，製造業投資增長10%，房地產開發投資下降7%。值得關注的是，設備工器具購置延續漲勢，是資本開支的重要支撐。4月，裝備製造業PMI為51.3，生產指數和新訂單指數分別運行在54和52以上。

受五一小長假臨近、及海運市場回暖等因素帶動，4月的鐵路船舶航空航太運輸設備製造業增勢較好，大規模設備更新和消費品以舊換新政策，對汽車製造業的帶動作用也在繼續釋放。後續隨著大規模設備更新形成實物工作量，技術改造投資將成為投資需求的增量彈性來源。