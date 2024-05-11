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陸4月CPI增0.3% 分析師：整體將繼續低位平穩運行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸國家統計局11日公佈，4月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，PPI年減2.5%。第一財經引述分析稱，整體來看CPI繼續低位平穩運行，PPI將會繼續呈現降幅收窄、穩中有升的態勢。

第一財經引述興業銀行首席經濟學家魯政委分析，4月主要消費品價格整體運行平穩。生豬價格出現小幅反彈，鮮菜價格隨著氣溫轉暖繼續季節性下降。汽油價格隨國際油價持續往上，整體來看CPI繼續低位平穩運行。

大陸國家統計局副局長盛來運日前表示，CPI未來會在低位緩慢回升，一方面是經濟持續向好、總需求回升；二是生豬肉等部分農產品價格到了價格調整拐點；三是假日消費會繼續帶動旅遊相關消費價格回暖。

中金公司報告指出，全球製造業復甦、地緣衝突和供應端擾動，提高國際原油和有色金屬價格，但大陸地產鏈復甦滯後，基建工作量推進仍慢，黑色金屬、煤炭、建材價格繼續下跌。

盛來運表示，PPI將會繼續呈現降幅收窄、穩中有升的態勢。一是總需求回暖，有利於支撐價格回升；二是政策效應繼續顯現，尤其是推動大規模設備更新和消費品以舊換新等相關政策，會為相關產業帶來積極影響；三是部分行業結構調整，加大轉型升級力度，一部分傳統產業的出清對市場的供求關係會帶來積極變化。

CPI

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