快訊

蘋果尷尬！iPad Pro新廣告雷同15年前LG影片「都是輾碎」網曝觀感差很大全因它

「很強烈磁暴發生中」 鄭明典：比預期的還強…估地磁擾動將影響24小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸電動車品牌極氪在美上市 首日大漲34.6%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）10日在美國紐交所掛牌上市。（取材自微博）
大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）10日在美國紐交所掛牌上市。（取材自微博）

大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）10日在美國紐交所掛牌上市，上市後單日股價大漲超過30%，為近3年來美國中概股最大的IPO

據第一財經報導，極氪IPO定價為每股21美元，定價在推介區間的上限。開盤價26美元，最終收漲34.6%，收於28.26美元，市值約69億美元。

據新加坡《南華早報》報導，極氪是自3年前滴滴全球44億美元的IPO以來，中國公司在美國最大規模的一次上市。此外，極氪問世僅3年就登陸美股，創下新能源汽車企業上市的最快紀錄。相比之下，特斯拉創立7年後才上市，小鵬汽車6年、理想汽車5年、蔚來4年。

截至2024年4月底，極氪已累計交付車輛超過24萬台。今年4月，極氪交付16,089台，年增99%、月增24％，再創歷史新高。

據路透報導，中國國內競爭對手之間及與特斯拉之間的激烈競爭侵蝕了電動車製造商的利潤，促使他們將目光轉向其他市場進行擴張。

極氪正式上市當天，有消息傳出拜登政府計劃於下週公布針對中國戰略行業採取新關稅措施，目標包括電動車、電池和太陽能設備等。

IPO 美國 電動車

延伸閱讀

特斯拉爭取全自駕落地中國！但數據蒐集面臨一大挑戰

拜登下重手！傳美國擬加重中國電動車關稅至100％

轉捩點？斷裂點？紐時分析：拜登停供武器考驗美以關係

美通過軍援以又停送 共和黨擬彈劾拜登 強生：遭到背叛

相關新聞

陸股強彈 邁入技術性牛市

繼港股之後，上海股市也進入「技術性牛市」。上證指數昨（10）日盤中觸及3,163.14點，較2月5日盤中最低點（2,63...

大陸再開放太原、哈爾濱等8城市居民 赴港澳自由行

大陸國家移民管理局宣布，經國務院批准，將自5月27日起再增加山西省太原市等8個大陸城市的居民可以赴港澳自由行。

陸4月CPI增0.3% 分析師：整體將繼續低位平穩運行

大陸國家統計局11日公佈，4月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，PPI年減2.5%。第一財經引述分析稱，整體來看CP...

大陸電動車品牌極氪在美上市 首日大漲34.6%

大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）10日在美國紐交所掛牌上市，上市後單日股價大漲超過30%，為近3...

陸公布4月CPI年增0.3%、PPI年減2.5%

根據大陸國家統計局最新發布，今年4月居民消費物價指數（CPI）年增0.3%，優於市場預期的年增0.2%，漲幅較上月略擴0...

陸製客機C919商飛近一年 中國適航審定主任：期待明年取得歐盟適航認證

據香港電台RTHK 等多家媒體報導，中國民航上海適航審定中心主任顧新表示，正計劃就國產大飛機C919 向歐盟申請型號認可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。