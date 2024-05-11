大陸電動車品牌極氪在美上市 首日大漲34.6%

大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）10日在美國紐交所掛牌上市，上市後單日股價大漲超過30%，為近3年來美國中概股最大的IPO。

據第一財經報導，極氪IPO定價為每股21美元，定價在推介區間的上限。開盤價26美元，最終收漲34.6%，收於28.26美元，市值約69億美元。

據新加坡《南華早報》報導，極氪是自3年前滴滴全球44億美元的IPO以來，中國公司在美國最大規模的一次上市。此外，極氪問世僅3年就登陸美股，創下新能源汽車企業上市的最快紀錄。相比之下，特斯拉創立7年後才上市，小鵬汽車6年、理想汽車5年、蔚來4年。

截至2024年4月底，極氪已累計交付車輛超過24萬台。今年4月，極氪交付16,089台，年增99%、月增24％，再創歷史新高。

據路透報導，中國國內競爭對手之間及與特斯拉之間的激烈競爭侵蝕了電動車製造商的利潤，促使他們將目光轉向其他市場進行擴張。

極氪正式上市當天，有消息傳出拜登政府計劃於下週公布針對中國戰略行業採取新關稅措施，目標包括電動車、電池和太陽能設備等。