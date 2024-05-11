陸公布4月CPI年增0.3%、PPI年減2.5%

根據大陸國家統計局最新發布，今年4月居民消費物價指數（CPI）年增0.3%，優於市場預期的年增0.2%，漲幅較上月略擴0.2個百分點；工業生產者出廠價格（PPI）年減2.5%，差於市場預期的年減2.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。

大陸國家統計局11日公布，大陸4月CPI年增0.3%，漲幅較上月增加0.2個百分點；今年前4月平均CPI年增0.1%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，4月居民消費需求持續恢復，CPI月增率由降轉漲，年增率漲幅擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

其中，食品價格下降2.7%，降幅與上月相同，影響CPI年減約0.49個百分點。當中，雞蛋、牛肉等價格分別下降12.4%、10.4%，降幅均有擴大；豬肉和鮮菜價格分別由降轉漲為1.4%和1.3%。而非食品價格上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI年增約0.77個百分點。

第一財經報導，興業銀行首席經濟學家魯政委分析稱，4月主要消費品價格整體運作穩定。生豬價格出現小幅反彈，鮮菜價格隨著氣溫轉暖繼續季節性下降。汽油價格隨國際油價持續上行，整體來看CPI「繼續低位平穩運作」。

另外，大陸4月PPI年減2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點；今年前4月平均PPI年減少2.7%。

董莉娟解讀指出，4月工業生產持續恢復，部分產業需求階段性回落，PPI月增率下降，年增率降幅收窄。

其中，生產資料價格下降3.1%，影響PPI下降約2.32個百分點。生活資料價格下降0.9%，影響PPI下降約0.22個百分點。

中金公司研報指出，全球製造業復甦、地緣衝突和供應端擾動提振國際原油和有色金屬價格，但大陸國內地產鏈復甦滯後，基建實物工作量推進仍慢，黑色金屬、煤炭、建材價格繼續下跌。

從產業看，煤炭開採和洗選業價格下降14.2%，化學原料和化學製品製造業價格下降5.4%，電氣機械和器材製造業價格下降4.2%，農副食品加工業價格下降3.6%，電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降2.0%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降1.0%，降幅均收窄。

非金屬礦物製品業價格下降9.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.5%，汽車製造業價格下降2.0%，降幅均擴大；石油和天然氣開採業價格上漲9.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.6%，漲幅均擴大。