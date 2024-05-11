ETF吸金1.5兆 跳增12倍

今年以來，A股ETF市場火熱，大量資金借道入市。金融數據供應商萬得（Wind）資訊統計顯示，截至5月8日，Ａ股市場的ETF自年初以來合計淨流入人民幣3,511.9億元（約新台幣1.57兆元），相較於去年同期的人民幣262.19億元的淨流入，增加12倍有餘。

第一財經報導，整體而言，寬基ETF（市值型ETF）備受資金青睞，尤其是追蹤滬深300指數的多檔ETF產品。這背後有來自「國家隊」的大舉增持，截至第1季末，中央匯金增持了A股市場規模排名前六的ETF產品達1,230億單位。

整體而言，追蹤滬深300指數的ETF產品備受青睞，相關產品今年內已有人民幣2,616.27億元資金淨流入。其中，最吸金的易方達滬深300ETF淨流入已經超過人民幣823億元。

此外，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF也是類似情況，今年以來，資金淨流入均在人民幣500億元以上。

伴隨著A股市場持續震盪走高，除了寬基指數備受青睞外，眾多資金也關注到中小型股指數。追蹤中證500、中證1000等指數的ETF產品，今年內淨流入分別為人民幣429.43億元、245.11億元。

此外，帶有避險屬性的黃金類商品ETF也是今年的熱門產品。