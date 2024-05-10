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12艘船齊入⋯大陸首度在金門海域開展多部門多船種演練

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在福建海事局牽頭下，大陸海警、海監、漁政、救助等多部門9日共同在金門水域開展了「安海2024」漁業安全救援演練。（取自玉淵譚天微博）
在福建海事局牽頭下，大陸海警、海監、漁政、救助等多部門9日共同在金門水域開展了「安海2024」漁業安全救援演練。（取自玉淵譚天微博）

海巡署金馬澎分署昨（9）日通報有5艘大陸海警船及7艘大陸公務船聚集金門海域。大陸官媒央視旗下新媒體玉淵譚天今（10）日報導，這12艘船隻當時正以「商漁船碰撞事故」為模擬場景，進行漁業安全救援演練，這也是大陸多部門多船種首次在金門水域開展演練。

根據報導，在福建海事局牽頭下，大陸海警、海監、漁政、救助等多部門9日共同在金門水域開展了「安海2024」漁業安全救援演練。演練在金門島南方面向台灣海峽的料羅灣進行，共有12艘船舶、210多名人員參與演練。

報導指出，演練以商漁船碰撞事故為模擬演練場景，協作展開救援演練，進行了長時間多項科目演練，包含險情接報及應急響應、落水人員搜尋救助、獲救人員轉移等項目。

報導並釋出獨家影片。影片中，大陸海事人員透過對講機表示：「這裡是中國海事海巡06編隊，在此執行演練任務，『無關船舶』請離開」。與此同時，搭配的畫面上出現了我方海巡船的船隻。

報導還點出，演習當天海況不佳，金門水域現場風力6-7級，陣風8-9級，大浪，而參演船隻克服了惡劣海況，進行多項科目演練。

值得一提的是，陸媒報導稱此次演練是以商漁船「碰撞事故」為模擬場景。今年2月14日，大陸一艘「三無」快艇闖入金門海域，在躲避我方海巡取締過程中翻覆釀成2死，我方海巡承認過程有「擦撞」。大陸國台辦則把此案定調為「惡性撞船」。此事件至今懸而未決，兩岸協商陷入停滯。

而大陸海警也是在214陸船翻覆事件後，宣布在金廈海域開展常態化執法巡查行動。

根據海巡署金馬澎分署9日通報，這是大陸海警船與其他大陸公務船首次同時航入金門海域。這也是大陸海警船5月以來第4度編隊航入金門水域。

正值520總統就職前夕敏感時機，大陸在金門海域的動作頻仍，引發關注。陸委會副主委詹志宏9日在例行記者會上喊話中共，不要用這種挑釁行為與任何藉口，來破壞兩岸之間的和平局勢跟現狀。

大陸9日在金門海域展開多部門演練，陸媒釋出影片中，大陸海事人員透過對講機表達「無關船舶請離開」的要求時，畫面配上的是我方海巡署的船隻。（取自玉淵譚天微博）
大陸9日在金門海域展開多部門演練，陸媒釋出影片中，大陸海事人員透過對講機表達「無關船舶請離開」的要求時，畫面配上的是我方海巡署的船隻。（取自玉淵譚天微博）

海巡署 金門

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