中國大陸4月乘用汽車零售153.2萬輛 年降5.7%

中國全國乘用車市場信息聯席會10日公布，4月中國乘用車市場零售153.2萬輛，年降5.7%，月降9.4%；4月新能源車市場零售年增28.3%，月降5.7%。乘聯會預計，汽車以舊換新補貼政策有助提振市場。

綜合上海證券報、中國證券網等陸媒10日報導，據中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）10日公布，4月中國乘用車市場零售153.2萬輛，年降5.7%，月降9.4%。今年以來累計零售636.4萬輛，年增8.0%。

4月新能源乘用車生產80.2萬輛，年增33.5%，月增0.9%。4月新能源乘用車批發銷量達78.5萬輛，年增30.0%，但月降3.7%。4月新能源車市場零售67.4萬輛，年增28.3%，但月降5.7%。4月新能源車出口11.5萬輛，年增26.8%，月降4.1%。

乘聯會指出，4月新能源批發銷量突破萬輛的廠商達到14家，較3月增加3家，其中比亞迪汽車約31.2萬輛、特斯拉中國約6.2輛、吉利汽車約5.1輛。

4月新能源車在中國國內零售滲透率43.7%，較去年同期32%的滲透率提升11.7個百分點。

乘聯會表示，汽車以舊換新補貼實施細則是重大利好消息。該細則明確列出汽車以舊換新資金補貼政策，預計5月車市零售會較4月好，並預計年度報廢汽車總量應達到近千萬輛。

乘聯會又指，常規燃油車消費持續低迷是抑制車市全面回暖的重要因素，以舊換新、報廢更新等政策能保證燃油車消費群體的換購需求，對車市平穩發展有很大意義。市場淘汰更新和換購更新的消費潛力將逐步釋放，有助未來幾個月車市逐步走強。