鎖定電動車、半導體…美國將公布加徵新關稅 陸外交部：錯上加錯

外電報導，美國下週可能公布對電動車等中國戰略產業祭出新關稅。中國外交部今天對此表示，美方繼續將經貿問題政治化，濫用關稅複審程序，進一步增加關稅，這是「錯上加錯」。

外電9日報導，美國總統拜登（Joe Biden）最快將在下週宣布對中國課徵新關稅，目標鎖定電動車、半導體與太陽能設備等戰略產業。

據澎湃新聞，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回應外媒相關提問時表示，美國上一屆政府對中國加徵301關稅，嚴重干擾了中美正常的經貿往來，已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則。

林劍稱，美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂的301關稅複審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。

他說，中國敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對中加徵關稅，「更不得增加關稅」。中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。