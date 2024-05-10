鎖定電動車、半導體…美國將公布加徵新關稅 陸外交部：錯上加錯
外電報導，美國下週可能公布對電動車等中國戰略產業祭出新關稅。中國外交部今天對此表示，美方繼續將經貿問題政治化，濫用關稅複審程序，進一步增加關稅，這是「錯上加錯」。
外電9日報導，美國總統拜登（Joe Biden）最快將在下週宣布對中國課徵新關稅，目標鎖定電動車、半導體與太陽能設備等戰略產業。
據澎湃新聞，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回應外媒相關提問時表示，美國上一屆政府對中國加徵301關稅，嚴重干擾了中美正常的經貿往來，已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則。
林劍稱，美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂的301關稅複審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。
他說，中國敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對中加徵關稅，「更不得增加關稅」。中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言