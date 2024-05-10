日經：中國個人資金流向黃金 上海交易量增8成

日本媒體報導，在中國房地產不景氣、對經濟擔憂日增之下，中國個人資金正流向黃金 ，上海黃金交易所3至4月交易量增8成，罕見出現由現貨需求推高的行情。

日經中文網今天報導，當前黃金價格處於歷史高位，作為黃金期貨國際指標的紐約期貨價格，4月上旬連續8個交易日創出新高，一度漲至2448.8美元，突破2400美元大關。但誰在積極買入並推高金價是市場一大疑問。

這篇報導指出，結果揭開謎底的線索是交易「現貨」黃金的上海黃金交易所的統計數據，即3至4月比去年同期增加78.8%，達到613.4噸。另世界黃金協會的統計也顯示，中國的金條和金幣的需求在1至3月比上年同期增加了68%，達到110.5噸。

因此市場人士認為，中國旺盛的個人黃金需求推高了在上海黃金交易所交易量，並進一步推動了全球黃金價格上漲。

日本Market Edge的專家小菅努表示，黃金過去的上漲局面大部分是由投機資金買入主導的。但3至4月的上漲局面則呈現中國現貨需求推高行情的罕見格局。

黃金買盤為何來自中國的個人投資者？日本市場分析師豐島逸夫表示，因房地產不景氣、虛擬貨幣和美元資產投資受限，導致找不到投資對象的資金正在流入黃金。

豐島逸夫指出，再加上中國人民銀行（央行）截至4月已連續18個月增加黃金持有量，也給個人投資者帶來安心感。

報導提到，自2023年6月底以來，中國的黃金現貨價格一直高於作為現貨國際指標的倫敦價格。2024年4月1日每盎司溢價85.6美元。從全球範圍來看顯得偏高，但仍然迎來買入。

日本市場專家森田隆大認為，中國個人購買黃金屬於「擔心貨幣貶值而保全資產的動向」，指出這可能是一種長期趨勢