傳可能減免大陸民眾股息稅 港股走強上升425點

香港股市今天在多項正面消息的刺激下，以大成交上升，恆生指數收盤飆漲425點或2.3%，收報18963點。分析指出，主要受到外媒報導的消息影響，日前傳出北京可能會減免大陸民眾買賣港股的股息稅。

港股全日成交金額高達港幣1710億元（約新台幣7094億元），是近年少有的高額成交之一。

在升市之下，各類股票普遍上揚，其中以銀行股、保險股和房地產股表現最佳，其中建設銀行上升6.81%，報5.64元、工商銀行上升4.13%，報4.53元、中國平安上升5.76%，報41.25元。

市場分析師指出，港股今天以大成交上漲，主因是有外媒報導，北京方面將會減免大陸民眾買賣港股的股息稅，若未來有機會實施，將十分有利於大陸銀行股及保險股。

這項消息一旦落實，也會刺激更多大陸民眾購買港股，也有利於港交所。港交所下午收盤上升7.6%，報285.8元。

不過，一些分析師質疑相關傳言的真偽。

另外，北京官方昨天公布的中國進出口金額均提升，再加上大陸多個城市放寬購房限制，都有利於港股的交易氣氛。