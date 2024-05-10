再有37家陸企遭美列入出口黑名單 陸商務部批美打壓

美國商務部9日再將37家中國大陸實體列入出口管制黑名單，其中一些被控為去年二月疑似大陸「間諜氣球」事件提供支持，另還有涉及量子技術、核子計畫以及援俄的大陸企業。大陸商務部10日對此表示「堅決反對」，批評美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業。

大陸商務部10日以新聞發言人名義在官網刊出「答記者問」。大陸商務部發言人首先表示，中方注意到有關情況，並指美方以所謂涉軍、涉俄等為由，將37家大陸實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

大陸商務部發言人批評美方，長久以來泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業，嚴重損害企業合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦與發展。

大陸商務部發言人強調，「中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護大陸企業的合法權益」。

根據美國之音報導，美國商務部9日表示，這批制裁名單包含為去年飛越美國領空的一枚疑似大陸高空偵察氣球提供支持的公司，還有與推動大陸的核項目有關，或者在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，參與向俄羅斯運送受管控物件。

美國商務部說，這些活動具有實質性的軍事應用，對美國國家安全構成重大威脅。

被列入這份「實體清單」（entity list）的公司將受到限制，未經美國政府批准，不得取得美國物件和技術。

負責產業與安全的美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）表示，對實體清單的最新更新是應對大陸所構成的挑戰的關鍵一步。他透過聲明強調，「我們必須保持警惕，努力防止類似這些實體可能以損害我們國家安全利益的方式獲取美國技術」。