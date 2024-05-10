中非深化經貿交流 大陸影響力超越美國

中國—非洲投資貿易促進合作交流會暨肯尼亞國際投資大會9日上午於肯亞舉行，雙方就肯中經貿孵化園二期項目、肯亞農產品進口公共海外倉項目、坦尚尼亞葵花油加工廠等10個合作項目在現場進行簽約，簽約金額達2.95億美元。

肯亞貿工部部長米亞諾（Rebecca Miano）於會中表示，「本屆博覽會將成為推動中非經貿合作取得突破性進展的重要平台，推動中國和非洲走向更具競爭力和永續的未來。」

據法廣報導，美國蓋洛普民調機構（Gallup）4月26日發布一份調查報告顯示，大陸的影響力在非洲已經超過美國，成為最具影響力的國家。

2022年52%受訪非洲公民認為中國是一個對非洲有影響力的國家，2023年升至58%；2022年有59%非洲公民認為中國是一個對非洲有影響力的國家，2023年降至56%。

報導指出，中國大陸的影響力在非洲穩步提升，與中方對非方投資的增長成正比。據中國海關資料，2023年中國與非洲國家進出口貿易總額約2,744億美元，較2022年的2,600億元提高5.5%。