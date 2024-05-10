快訊

宜花國家警報大響！花蓮外海15:45發生規模5.8地震 最大震度4級

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中非深化經貿交流 大陸影響力超越美國

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國—非洲投資貿易促進合作交流會暨肯尼亞國際投資大會9日於肯亞舉行。（圖／取自瀟湘晨報）
中國—非洲投資貿易促進合作交流會暨肯尼亞國際投資大會9日於肯亞舉行。（圖／取自瀟湘晨報）

中國—非洲投資貿易促進合作交流會暨肯尼亞國際投資大會9日上午於肯亞舉行，雙方就肯中經貿孵化園二期項目、肯亞農產品進口公共海外倉項目、坦尚尼亞葵花油加工廠等10個合作項目在現場進行簽約，簽約金額達2.95億美元。

肯亞貿工部部長米亞諾（Rebecca Miano）於會中表示，「本屆博覽會將成為推動中非經貿合作取得突破性進展的重要平台，推動中國和非洲走向更具競爭力和永續的未來。」

據法廣報導，美國蓋洛普民調機構（Gallup）4月26日發布一份調查報告顯示，大陸的影響力在非洲已經超過美國，成為最具影響力的國家。

2022年52%受訪非洲公民認為中國是一個對非洲有影響力的國家，2023年升至58%；2022年有59%非洲公民認為中國是一個對非洲有影響力的國家，2023年降至56%。

報導指出，中國大陸的影響力在非洲穩步提升，與中方對非方投資的增長成正比。據中國海關資料，2023年中國與非洲國家進出口貿易總額約2,744億美元，較2022年的2,600億元提高5.5%。

美國 肯亞 非洲

延伸閱讀

中國以「反制裴洛西訪台」為由拒收遣返移民 助長偷渡潮

「閨蜜、顏值」都是大陸用語！台灣網友曝流行關鍵：真的好用

AI修圖軟體Remini「醜的上頭」爆紅 開發公司來自大陸

大陸強行遣返北韓人 美國務院向陸官員表關切

相關新聞

璩靜離職前已自己開公司 李彥宏對員工說：你們才代表百度

昨天才被證實已離職的百度前公關副總裁璩靜，在仍擔任副總裁期間已自己另成立一家公司；據《第一財經》報導，今年4月24日深圳...

對華關稅評估有結論？ 美傳下周對陸戰略產業祭新關稅

彭博引述消息人士報導，美國政府準備最快下周宣布對中國大陸關鍵戰略產業課徵新關稅，鎖定電動車、電池和太陽能設備等關鍵戰略產...

AI修圖軟體Remini「醜的上頭」爆紅 開發公司來自大陸

AI修圖應用程式Remini近日爆紅，以其「黏土」濾鏡做出「醜萌」照片，搭上大陸大陸五一假期的列車，紅遍兩岸社群媒體。這...

中非深化經貿交流 大陸影響力超越美國

中國—非洲投資貿易促進合作交流會暨肯尼亞國際投資大會9日上午於肯亞舉行，雙方就肯中經貿孵化園二期項目、肯亞農產品進口公共...

中芯趙海軍：今年收到智慧手機廠商急單 考慮優先供應

中芯國際聯席CEO趙海軍10日在電話業績會上表示，公司第1季收到了一些急單，但12吋部分產線接近滿載，無法完全滿足所有訂...

美制裁無用？拆解華為Pura 70 Pro 本土零件自給自足率上升

據路透報導，華為最新高階手機Pura 70 Pro使用更多來自中國供應商製造的零組件，包括新的快閃記憶體晶片和一款改進的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。