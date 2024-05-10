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中芯趙海軍：今年收到智慧手機廠商急單 考慮優先供應

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
。圖為中芯國際上海總部。（本報系資料照片）
。圖為中芯國際上海總部。（本報系資料照片）

中芯國際聯席CEO趙海軍10日在電話業績會上表示，公司第1季收到了一些急單，但12吋部分產線接近滿載，無法完全滿足所有訂單，所以會優先保證與供應急單，也就是手機等消費電子，同時在與客戶協調後，將電腦、平板產品交付時間向後推遲，標準產品通常來說需求比較穩定。

在價格方面，他指出，產品平均銷售單價（ASP）每個季度會有下降，但不會那麼快，其中12吋產能滿載的部分訂單，價格會相對穩定。

但趙海軍認為，標準產品遇到同行業競爭，中芯國際會順應市場隨行就市，與客戶一同面對市場競爭，優先保證客戶的市占，例如顯示驅動、CMOS Image Sensor等產品，不排除後續標準性產品價格會進一步下降。

他提出警告，隨著未來數個月多個新工廠開始投產，在加上全球供應過剩，大陸市場上一些不太先進的晶片價格戰將日趨激烈。公司利潤率已降至2009年以來新低，並將在第2季持續下跌。

趙海軍表示，由於境內競爭對手擴大產能，公司面臨巨大的價格壓力，有時候總值數千萬美元的訂單突然流向競爭對手，隨著競爭對手的類似產品新產能投產，預計一些標準化晶片的價格將進一步下跌，特別是顯示晶片以及圖像傳感器。

中芯 客戶 海軍

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