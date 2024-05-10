中芯國際、華虹半導體第一季淨利下滑，但營收顯示市場回升

據《第一財經》，中芯國際和華虹半導體在2024年第一季淨利潤均較去年同期下滑，不過營收狀況卻顯示市場正在回升。2024年5月9日晚間，中國兩大晶圓代工巨頭中芯國際與華虹半導體發布了第一季財報。財報數據顯示，中芯國際2024年第一季營收為17.50億美元，季增4.3%，年增19.7%；第一季淨利7,180萬美元，年減68.9%。而華虹半導體第一季銷售收入4.6億美元，較去年同期下降27.08%，季減1%，歸母淨利3,180萬美元，較去年同期下滑27.08%，季減10.17%。

在分析第一季業績時，中芯國際管理層認為，2024年第一季度，全球客戶的備貨意願有所上升，公司銷售收入為17.5億美元，環比增長4.3%；毛利率為13.7%，均好於指引。出貨179萬片8吋當量晶圓，季增7%；產能利用率為80.8%，季增四個百分點。

毛利方面，中芯國際2024年第一季毛利為2.40億美元，季減12.8%，年減21.3%。 2024年第一季毛利率為13.7%，2023年第四季為16.4%，2023年第一季為20.8%。

報導稱，而對於毛利率下降，中芯國際稱主要是由於折舊增加所致。 2024年一季度，中芯國際折舊與攤銷為7.46億美元，較上季成長6.5%，較去年同期成長18.1%。

分析機構Counterpoint指出，受汽車和工業應用領域需求疲軟和客戶庫存調整影響，聯電與GlobalFoundries2024年的業績指引相對較低，但在2024年第四季均佔據全球6%的市場份額，中芯國際的市佔率從第三季的6%下滑至2023年第四季的5%，在2024年第一季的市佔率佔有率可望追趕聯電與GlobalFoundries。

不過Counterpoint也指出，中芯國際預計短期內對智慧型手機相關組件的需求將增加。然而，由於需求永續性的不確定性，中芯國際全年前景謹慎，這與28 nm過程及以上的成熟節點代工市場的低迷情緒相呼應，這一過程範圍主要面向廣大消費電子和工業控制晶片市場。

報導稱，華虹半導體在業績方面延續了第四季營收、淨利潤雙雙縮水的狀況。該公司2023年第四季營收4.55億美元，年減27.7%；歸母淨利為3,538萬美元，較去年同期下降77.8%。不過從產能來看，第一季華虹半導體月產能為39.1萬片8吋等值晶圓。整體產能利用率為91.7%，較上季上升7.6個百分點。

從具體的產品銷售情況來看，華虹半導體嵌入式非揮發性記憶體銷售收入1.192億美元，較去年同期下降50.2%，主要由於MCU及智慧卡晶片的平均銷售價格及需求下降；獨立式非易失性記憶體銷售收入3,110萬美元，較去年同期下降2.3%；分立裝置銷售收入1.433億美元，年減38.4%，主要由於IGBT、超結、及通用MOSFET產品的需求及平均銷售價格下降。邏輯及射頻和類比與電源管理晶片銷售收入呈現成長態勢。

對此，華虹公司總裁兼執行董事唐均君認為：「整體半導體市場的景氣尚未擺脫低迷，且由於季節性和年度維修的影響，第一季是代工企業的傳統淡季，但華虹半導體第一季度的產能利用率、銷售收入、毛利率均實現環比提升，驗證了公司特色工藝的市場需求整體向好。

唐均君表示:「公司的第一條十二英寸生產線今年全年將在月產能9.45萬片的基礎上運行，第二條十二英寸生產線也在建設過程中，預計將於年底建成投產。」

對於2024年第二季度，華虹公司給出了業績指引，預計主營業務收入約在4.7億美元至5.0億美元之間，主營業務毛利率約在6%至10%之間。