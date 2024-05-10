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AI修圖軟體Remini「醜的上頭」爆紅 開發公司來自大陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
AI修圖應用程式Remini在五一連假紅遍兩岸社群媒體。（圖／取自智東西）
AI修圖應用程式Remini在五一連假紅遍兩岸社群媒體。（圖／取自智東西）

AI修圖應用程式Remini近日爆紅，以其「黏土」濾鏡做出「醜萌」照片，搭上大陸大陸五一假期的列車，紅遍兩岸社群媒體。這款產品最初為北京大觥科技有限公司開發，而後才在2022年由義大利公司Bending Spoons收購。

上傳照片，選擇「黏土」濾鏡，Remini能將照片重新輸出為類似動畫《笑笑羊》的風格，值得注意的是這款濾鏡輸出的人像有時有鬥雞眼或暴牙等誇張風格，被網友評價「每一張都醜得很意外」，這種「醜的上頭」迅速擄獲使用者目光。

Remini在五一連假爆紅，社群媒體上有網友分享照片、甚至出現手把手教學。據資料公司similarweb統計，Remini在台灣直到5月2日前都還在蘋果App Store免費下載排行榜50名之外，兩天後便衝上排行榜第5名。

據每經網報導，Remini是北京大觥科技有限公司2019年推出的AI修圖應用程式。這家公司2018年成立，以影像修復算法起家，過去曾推出AI修復老照片的應用程式「你我當年」，同樣在社交平台引發關注。

Remini在2022年被義大利公司Bending Spoons收購，這家公司以專門收購成熟的APP產品聞名，它也併購視覺編輯應用 Filmic、視頻編輯器 Splice以及知名筆記軟體evernote等。

數據分析機構執行長張毅告訴每經網記者，得益於Bending Spoons的收購及其在AI圖像生成領域的技術累積和市場經驗，為Remini提供技術支持，幫助其迅速開拓市場，同時提升產品的厚度和專業度。

社群媒體 義大利

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