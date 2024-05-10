陸電商物流指數 連漲2月

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會8日發布數據顯示，4月分中國電商物流指數為113.2點，環比提高0.7點，連續兩月上漲，中國電商物流延續穩步向好態勢。 　　

中新社報導，分項指數中，電商物流總業務量指數繼續上漲。4月分，電商物流總業務量指數為127.7點，比上月提高1.3點。分地區來看，東部、中部和東北部地區總業務量指數有所提高，東北部地區提升幅度最大。農村電商物流業務量保持高速增長，4月分，農村電商物流業務量指數為127.9點，比上月提高0.2點，相比去年同期增長超過25%。

4月分，物流時效指數為101.2點，比上月提高1.4點，連續兩月上漲並重回100點以上。企業供給時效和業務量呈現雙增長局面，為中國電商物流市場二季度開局奠定良好基礎。

指數 物流 電商

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