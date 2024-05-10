陸廣告業營收 Q1高成長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

作為經濟「晴雨表」之一，廣告產業發展情況很大程度上反映了消費市場活力和企業投資信心。中國國家市場監管總局8日發布的數據顯示，一季度中國廣告產業增長強勁，市場信心持續回升。

中新社報導，國家市場監管總局對857家從事廣告業務的頭部事業單位和規模以上企業開展的統計調查顯示，一季度上述頭部企事業單位共實現廣告業務收入2740.6億元（人民幣，下同），同比增長13.6%。其中，事業單位廣告業務收入78.5億元，同比增長3.1%。規模以上企業廣告業務收入2662.2億元，同比增長14.0%。

廣告產業數字化態勢進一步鞏固。一季度，頭部企事業單位互聯網廣告發布收入1375.2億元，同比增長20.6%，佔廣告發布收入總量的77.0%。得益於信息技術發展，互聯網在各類廣告媒介中佔據主導地位，是商品和服務推廣的主要渠道。傳統媒體加快數字化轉型，以廣播電視台、報社為代表的事業單位廣告業務收入78.5億元，同比增長3.1%，但其互聯網廣告業務同比增長135.4%。

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