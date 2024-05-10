邱垂正訪返鄉台商 鼓勵回流

聯合報／ 記者陳言喬／台北報導
海基會秘書長邱垂正（右）參訪台南綠能沙崙科技示範場域的進駐廠商─和欣光通科技，左為該公司董事長葉律松。圖／海基會提供
海基會秘書長邱垂正（右）參訪台南綠能沙崙科技示範場域的進駐廠商─和欣光通科技，左為該公司董事長葉律松。圖／海基會提供

即將接任陸委會主委的海基會秘書長邱垂正，日前前往台南綠能沙崙科技示範場域，參訪自大陸鮭魚返鄉的進駐廠商─和欣光通科技公司，邱垂正期許並鼓勵台商回流，技術加值，行銷全世界。

海基會官方臉書表示，海基會邱垂正秘書長、蔡孟君副秘書長5月7日赴台南綠能沙崙科技示範場域，參訪進駐的和欣光通科技公司。

和欣光通在廣東中山市深耕30年，從早年的燈飾藝術行銷全球，近年轉型升級為具醫療效果的生理光燈具，並已在高雄榮總長照機構，竹東榮總長照以及新竹多個中小學都推動這項智慧照明工程。

海基會表示，和欣光通董事長葉律松在今年剛獲選為台灣LED照明產業聯盟的理事長，同時也擔任中山台商協會的副會長。葉律松於1995年即赴廣東中山投資設廠，主要經營照明燈具，2009年他就關注節能減碳的趨勢，提早朝向低壓照明系統發展。2017年響應政府「五+二產業創新計劃-綠能科技產業創新」，回台成立和欣光通科技公司，並在工研院中興院區設研發中心，除了研發生理光燈具、低壓直流LED照明系統、智能控制系統等，並與工研院技術合作，進一步進駐沙崙智慧綠能科技示範場域。

邱垂正在了解低壓直流智慧照明技術發展的挑戰與優勢後表示，從傳統燈具燈飾到綠能低碳產品，並透過生理光光源專利整合開發，提供大眾健康、智能控制、節能與安全的產品，和欣光通綠色轉型的成果相當亮眼，回台投資成功的案例也可以為台商朋友提供很好的示範與啟發。

台商 海基會 邱垂正

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